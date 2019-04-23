Жінка прийшла до тями після 27 років у комі

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Жінка з Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ), яка отримала серйозні травми в результаті ДТП у 1991 році, прийшла до тями після 27-річної коми.

Муніра Абдулла, якій було 32 роки на час аварії, зазнала тяжкої травми головного мозку після того, як автомобіль, у якому вона їхала аби забрати сина зі школи, зіткнувся з автобусом.

Омар Вебар, якому тоді було чотири роки, сидів на задньому сидінні автомобіля, але залишився неушкодженим, оскільки мати притисла його до свого тіла прямо перед аварією.

Пані Абдулла, яку віз її зять, отримала серйозні травми, але минулого року прийшла до тями у німецькій клініці.

Син жінки розповів про аварію та одужання своєї матері після років лікування в інтерв'ю газеті The National з ОАЕ.

"Вона обняла мене, аби захистити"

"Я ніколи не покидав її, тому що у мене завжди було відчуття, що одного разу вона прокинеться", - сказав Омар в інтерв'ю.

"Причина, через яку я вирішив поділитись її історією, полягає в тому, що я хочу сказати людям: не втрачайте надії щодо своїх близьких, не вважайте їх мертвими, коли вони перебувають у такому стані", - додав він.

"Моя мама сиділа зі мною на задньому сидінні. Коли вона побачила, що аварія неминуча, вона обійняла мене, аби захистити від удару".

В аварії хлопець відбувся лише гематомою на голові.

Роки лікування

Пані Абдуллу доставили у місцеву лікарню, а потім перевезли у Лондон. Там лікарі заявили, що жінка перебуває у вегетативному стані — не реагує на більшість подразників, але здатна відчувати біль — повідомляє The National.

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Потім її відвезли назад Аль-Айн, місто в ОАЕ на кордоні з Оманом, де вона жила.

У 2017 році сім'я отримала грант від Ради коронного принца, урядового органу в Абу-Дабі, на переведення пані Абдулли до Німеччини.

Там вона пройшла ряд операцій, щоб виправити сильно скорочені м'язи рук і ніг.

Лікарняна сварка

Вже у Німеччині син жінки посварився з медичним персоналом у лікарні. Його матір відчула, що її син перебуває у небезпеці.

"Вона видала дивні звуки, і я покликав лікарів, аби вони оглянули її, вони сказали, що все нормально", - розповів Омар.

"Потім, через три дні, я прокинувся під звуки того, як хтось назвав моє ім'я. Це була вона! Вона кричала моє ім'я, я був переповнений радістю; протягом багатьох років я мріяв про цей момент".

Жінка почала більш активно реагувати на навколишній світ, і тепер може вести бесіди.

Вона повернулася в Абу-Дабі, де проходить фізіотерапію та подальшу реабілітацію — головним чином, аби поліпшити її поставу, коли жінка сидить і не дати м'язам скорочуватися.

Подібні випадки надзвичайно рідкісні

Існує лише кілька випадків, коли після декількох років коми люди приходили до тями — і навіть тоді, одужання може розтягнутись на тривалий час.

Неможливо сказати, які шанси у людини, яка перебуває у подібному стані, прийти до тями, говорить Національна служба охорони здоров'я Великої Британії.

Люди, які все ж виходять з коми, часто мають серйозні порушення функцій організму, викликані пошкодженням мозку.

Одним із найцікавіших випадків такого одужання є історія американця Террі Волліса, який у 19 років потрапив в автомобільну аварію. Після 19 років перебування у майже вегетативному стані він зміг прийти до тями.

Вважається, що він зміг відновити тканину свого мозку.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Колишній чемпіон світу Формули-1 Мікаель Шумахер перебував у комі після нещасного випадку під час катання на лижах

Колишній чемпіон світу з перегонів Формули-1 Мікаель Шумахер отримав травму голови під час катання на лижах у Франції у 2013 році. Лікарі ввели його у стан штучної коми на шість місяців перед тим, як перевести його додому у Швейцарію, щоб продовжити лікування.

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