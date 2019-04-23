Жінка прийшла до тями після 27 років у комі
Жінка з Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ), яка отримала серйозні травми в результаті ДТП у 1991 році, прийшла до тями після 27-річної коми.
Муніра Абдулла, якій було 32 роки на час аварії, зазнала тяжкої травми головного мозку після того, як автомобіль, у якому вона їхала аби забрати сина зі школи, зіткнувся з автобусом.
Омар Вебар, якому тоді було чотири роки, сидів на задньому сидінні автомобіля, але залишився неушкодженим, оскільки мати притисла його до свого тіла прямо перед аварією.
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Пані Абдулла, яку віз її зять, отримала серйозні травми, але минулого року прийшла до тями у німецькій клініці.
Син жінки розповів про аварію та одужання своєї матері після років лікування в інтерв'ю газеті The National з ОАЕ.
"Вона обняла мене, аби захистити"
"Я ніколи не покидав її, тому що у мене завжди було відчуття, що одного разу вона прокинеться", - сказав Омар в інтерв'ю.
"Причина, через яку я вирішив поділитись її історією, полягає в тому, що я хочу сказати людям: не втрачайте надії щодо своїх близьких, не вважайте їх мертвими, коли вони перебувають у такому стані", - додав він.
"Моя мама сиділа зі мною на задньому сидінні. Коли вона побачила, що аварія неминуча, вона обійняла мене, аби захистити від удару".
В аварії хлопець відбувся лише гематомою на голові.
Роки лікування
Пані Абдуллу доставили у місцеву лікарню, а потім перевезли у Лондон. Там лікарі заявили, що жінка перебуває у вегетативному стані — не реагує на більшість подразників, але здатна відчувати біль — повідомляє The National.
Потім її відвезли назад Аль-Айн, місто в ОАЕ на кордоні з Оманом, де вона жила.
У 2017 році сім'я отримала грант від Ради коронного принца, урядового органу в Абу-Дабі, на переведення пані Абдулли до Німеччини.
Там вона пройшла ряд операцій, щоб виправити сильно скорочені м'язи рук і ніг.
Лікарняна сварка
Вже у Німеччині син жінки посварився з медичним персоналом у лікарні. Його матір відчула, що її син перебуває у небезпеці.
"Вона видала дивні звуки, і я покликав лікарів, аби вони оглянули її, вони сказали, що все нормально", - розповів Омар.
"Потім, через три дні, я прокинувся під звуки того, як хтось назвав моє ім'я. Це була вона! Вона кричала моє ім'я, я був переповнений радістю; протягом багатьох років я мріяв про цей момент".
Жінка почала більш активно реагувати на навколишній світ, і тепер може вести бесіди.
Вона повернулася в Абу-Дабі, де проходить фізіотерапію та подальшу реабілітацію — головним чином, аби поліпшити її поставу, коли жінка сидить і не дати м'язам скорочуватися.
Подібні випадки надзвичайно рідкісні
Існує лише кілька випадків, коли після декількох років коми люди приходили до тями — і навіть тоді, одужання може розтягнутись на тривалий час.
Неможливо сказати, які шанси у людини, яка перебуває у подібному стані, прийти до тями, говорить Національна служба охорони здоров'я Великої Британії.
Люди, які все ж виходять з коми, часто мають серйозні порушення функцій організму, викликані пошкодженням мозку.
Одним із найцікавіших випадків такого одужання є історія американця Террі Волліса, який у 19 років потрапив в автомобільну аварію. Після 19 років перебування у майже вегетативному стані він зміг прийти до тями.
Вважається, що він зміг відновити тканину свого мозку.
Колишній чемпіон світу з перегонів Формули-1 Мікаель Шумахер отримав травму голови під час катання на лижах у Франції у 2013 році. Лікарі ввели його у стан штучної коми на шість місяців перед тим, як перевести його додому у Швейцарію, щоб продовжити лікування.
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