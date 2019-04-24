Луценко зрадів, що Янукович може повернутися

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Генеральний прокурор Юрій Луценко відреагував на слова адвоката Януковича про бажання колишнього президента повернутися до України.

"Радію намірам Януковича повернутися в Україну. Тут його чекає не тільки вирок за державну зраду, але й готовий обвинувальний акт за організацію розстрілів Майдану", - написав Луценко.

"Двічі ВР не проголосувала за продовження права заочного судочинства. Тому чекаємо приїзду Януковича з нетерпінням, конвоєм і наручниками".

Про бажання колишнього президента повернутися до України раніше заявив його адвокат Віталій Сердюк.

"Дійсно, наміри повернутися у Віктора Януковича є. І ми над цим працюємо з перших днів боротьби за його права. Звісно, на території Російської Федерації Янукович перебуває тимчасово і вимушено. І захист робить все, щоб відновити його права і довести, що звинувачення мали політичний, а не правовий характер", - сказав Сердюк.

Він додав, що на бажання Януковича повернутися обрання Володимира Зеленського жодним чином не вплинуло.

Раніше стало відомо, що Віктор Янукович привітав Зеленського з перемогою на президентських виборах, щоправда, його слова сприйняли без ентузіазму.

"Протягом всієї кампанії команда Зеленського отримувала так звану "підтримку" від російських пропагандистів і колишніх українських чиновників. Ми обійдемося як без цієї підтримки, так і без їхніх привітань", - заявив представник штабу Зеленського Дмитро Разумков.

Процес над Януковичем

Процес над Віктором Януковичем тривав півтора роки - з травня 2017-го.

І розслідування, і суд над колишнім президентом відбувалися за спеціальною процедурою - заочною, без участі самого підозрюваного.

Янукович ще з 2014 року мешкає у Росії.

На початку 2019-го Оболонський райсуд Києва у четвер, 24 січня, визнав екс-президента Віктора Януковича винним у державній зраді та пособництві у веденні агресивної війни.Його засудили до 13 років ув'язнення.

Сам екс-президент, як і його адвокати, називають справу політичною, а судовий вирок необґрунтованим.

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