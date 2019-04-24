Путін підписав указ про спрощене громадянство жителям "ДНР" і "ЛНР"

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Президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощене надання громадянства жителям окремих районів Донецької і Луганської областей.

Відповідно до опублікованого у середу указу, право на спрощене отримання громадянства мають люди, які постійно проживають на Донбасі.

Для цього необхідно подати відповідну заяву, копію документа, який підтверджує особу і місце проживання, свідоцтво про шлюб, а також свідоцтво про народження, якщо дитині просять надати громадянство РФ.

Розгляд таких заяв має займати не більше трьох місяців.

Жителі самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" зможуть отримати російські паспорти без обов'язкових в інших випадках іспитів і вимоги про проживання в Росії понад п'ять років.

У середині квітня ЗМІ повідомляли, що такий документ вже підготовлений і чекає на підпис президента Росії.

Очікувалося, що указ опублікують після другого туру президентських виборів в Україні.

У кінці березня в Росії набрали чинності поправки до закону "Про громадянство", відповідно до яких президент отримав право визначати категорії іноземних громадян і осіб без громадянства, які мають право на отримання російського паспорта за спрощеною процедурою.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У 2017 році Росія визнала документи так званих ДНР і ЛНР

У 2017 році пан Путін підписав указ про визнання Росією документів, виданих в самопроголошених республіках Донбасу. В указі йдеться, що така заява була прийнята "з метою захисту прав і свобод людини і громадянина".

На 1 січня 2019 року в постійне населення "ДНР" оцінювалося її владою у 2,28 мільйона осіб. Населення "ЛНР" оцінюється в 1,45 мільйона осіб.

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