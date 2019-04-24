"Паспортний етап окупації". Україна і світ про російські паспорти "ДНР" і "ЛНР"

Копирайт изображения Getty Images

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощене надання громадянства жителям окремих районів Донецької і Луганської областей. Відтепер вони зможуть стати громадянами Росії за три місяці.

Жителі самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" можуть отримати російські паспорти без обов'язкових в інших випадках іспитів та вимоги про проживання в РФ понад п'ять років.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав громадян на непідконтрольних територіях не приймати ці паспорти.

Він назвав рішення російського президента початком "паспортного етапу окупації" Донбасу.

"Росія позбавила вас сьогодення, а тепер зазіхає на ваше майбутнє", - написав урядовець.

Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко у Twitter заявив, що звернеться до Ради Безпеки ООН.

За його словами, цей "зухвалий крок суперечить схваленим Радою Безпеки Мінським домовленостям".

Голова комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Сергій Пашинський вважає рішення Путіна свідченням того, що "Росії довіряти не можна" і вона "крок за кроком хоче знищити нашу державу".

"Процес, який він сьогодні запустив, однозначно говорить, що вони (Росія - Ред.) тепер легітимізують свою агресію. Якщо раніше це було зрозуміло нам з точки зору військової агресії, то тепер це агресія на державному рівні", - сказав він телеканалу "Прямий".

За словами політика, Україна вже давно відреагувала на дії Росії: ввівши санкції, оголосивши її державою-агресором, посиливши обороноздатність.

"Путін та його "говорящі голови" неодноразово розказували, що для покращення стосунків із Росії та врегулювання конфлікту, їм треба, аби Порошенко не був президентом. Мушу розчарувати пана Зеленського - його обрання призвело до розширення агресії, а не до врегулювання, не до пошуку компромісів, тому що цей факт видачі паспортів - це легітимізація російської агресії", - сказав пан Пашинський.

Міністр з питань тимчасово окупованих територій Вадим Черниш написав, що так Росія "підтвердила, що саме вона є стороною конфлікту з нашою державою".

У розмові з BBC News Україна пан Черниш розповідав, що за приблизними підрахунками, у непідконтрольних районах Донеччини і Луганщини зараз проживає максимум 2,7-2,8 мільйона мешканців.

Він сказав, що частина жителів тих територій працюють в Росії: "Частину висококласних інженерів росіяни переконали виїхати у РФ працювати на російську оборонку, у конструкторських бюро. Їх не багато, але вони там є, дехто забрав і свої родини. А ще частина працює на шахтах у Ростовський області. Або ж вахтовим методом їздять працювати аж на Схід РФ".

Постійний представник України при Європейському Союзі Микола Точинський написав у своєму Twitter, що "рішення Кремля видавати російські паспорти громадянам України в окупованих районах Донецької та Луганської областей є неприйнятним і жахливим. Ми закликали наших партнерів із ЄС відповісти оперативно і рішуче".

Віце-спікер Верховної Ради, Уповноважена президента з питань врегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко написала у Facebook, що рішення президента Росії порушує Мінські домовленості і є спробою легітимізації так званих республік.

Голова міністерства закордонних справ Литви Лінас Лінк'явичус порівняв це рішення Росії щодо частини території України з такими ж її діями у Абхазії та Південній Осетії.

Що думають у Росії

Копирайт изображения Getty Images

Москва вирішила спростити видачу паспортів для жителів "ЛНР" і "ДНР" саме зараз, щоб дати сигнал майбутньому президенту Зеленському, вважає керівник програми "Російська внутрішня політика та політичні інститути" Андрій Колесников.

"Зеленському потрібно дати сигнал, що все не просто в стосунках і не просто буде почати їх заново. Саму заяву, що ця паспортизація можлива, зробили ще до другого туру - це була відповідь на початку політичного життя Зеленського. І ось поки що його тримають в чорному тілі", - говорить політолог.

За його словами, таке рішення означає формальне приєднання невизнаних республік до Росії, але "не за рахунок територій, а за рахунок людей".

Сенатор-єдинорос Андрій Климов, каже, що рішення спростити видачу паспортів для жителів "ЛНР" і "ДНР" - суто гуманітарне.

"Це ніякий не сигнал, це надання гуманітарної допомоги людям, які стали вигнанцями у своїй країні. Ці люди не можуть собі нічого дозволити, тому що Україна їх не вважає своїми громадянами. А їм же треба дітей вчити, кредити в банку брати, і для цього потрібні такі паспорти, які визнавалися б не тільки всередині "ЛНР" і "ДНР", але і на інших територіях. Цей захід носить суто гуманітарний характер", - заявив сенатор.

Про це ж говорить і близький до Кремля політолог Олексій Чеснаков.

"Від Києва не було сигналів, які могли б трактуватися Москвою як готовність йти на необхідні кроки з надання жителям Донбасу повноцінних українських громадянських і політичних прав. Гуманітарні мотиви переважали", - сказав політолог.

На його думку, реакція Зеленського на такі заходи повинна бути однозначною - "зняття блокади з Донбасу".

Хочете отримувати головні новини у месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.