"Паспортний етап окупації". Україна і світ про російські паспорти "ДНР" і "ЛНР"
Президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощене надання громадянства жителям окремих районів Донецької і Луганської областей. Відтепер вони зможуть стати громадянами Росії за три місяці.
Жителі самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" можуть отримати російські паспорти без обов'язкових в інших випадках іспитів та вимоги про проживання в РФ понад п'ять років.
- Путін підписав указ про спрощене громадянство жителям "ДНР" і "ЛНР"
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Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав громадян на непідконтрольних територіях не приймати ці паспорти.
Він назвав рішення російського президента початком "паспортного етапу окупації" Донбасу.
"Росія позбавила вас сьогодення, а тепер зазіхає на ваше майбутнє", - написав урядовець.
Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко у Twitter заявив, що звернеться до Ради Безпеки ООН.
За його словами, цей "зухвалий крок суперечить схваленим Радою Безпеки Мінським домовленостям".
Голова комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Сергій Пашинський вважає рішення Путіна свідченням того, що "Росії довіряти не можна" і вона "крок за кроком хоче знищити нашу державу".
"Процес, який він сьогодні запустив, однозначно говорить, що вони (Росія - Ред.) тепер легітимізують свою агресію. Якщо раніше це було зрозуміло нам з точки зору військової агресії, то тепер це агресія на державному рівні", - сказав він телеканалу "Прямий".
За словами політика, Україна вже давно відреагувала на дії Росії: ввівши санкції, оголосивши її державою-агресором, посиливши обороноздатність.
"Путін та його "говорящі голови" неодноразово розказували, що для покращення стосунків із Росії та врегулювання конфлікту, їм треба, аби Порошенко не був президентом. Мушу розчарувати пана Зеленського - його обрання призвело до розширення агресії, а не до врегулювання, не до пошуку компромісів, тому що цей факт видачі паспортів - це легітимізація російської агресії", - сказав пан Пашинський.
Міністр з питань тимчасово окупованих територій Вадим Черниш написав, що так Росія "підтвердила, що саме вона є стороною конфлікту з нашою державою".
У розмові з BBC News Україна пан Черниш розповідав, що за приблизними підрахунками, у непідконтрольних районах Донеччини і Луганщини зараз проживає максимум 2,7-2,8 мільйона мешканців.
Він сказав, що частина жителів тих територій працюють в Росії: "Частину висококласних інженерів росіяни переконали виїхати у РФ працювати на російську оборонку, у конструкторських бюро. Їх не багато, але вони там є, дехто забрав і свої родини. А ще частина працює на шахтах у Ростовський області. Або ж вахтовим методом їздять працювати аж на Схід РФ".
Постійний представник України при Європейському Союзі Микола Точинський написав у своєму Twitter, що "рішення Кремля видавати російські паспорти громадянам України в окупованих районах Донецької та Луганської областей є неприйнятним і жахливим. Ми закликали наших партнерів із ЄС відповісти оперативно і рішуче".
Віце-спікер Верховної Ради, Уповноважена президента з питань врегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко написала у Facebook, що рішення президента Росії порушує Мінські домовленості і є спробою легітимізації так званих республік.
Голова міністерства закордонних справ Литви Лінас Лінк'явичус порівняв це рішення Росії щодо частини території України з такими ж її діями у Абхазії та Південній Осетії.
Що думають у Росії
Москва вирішила спростити видачу паспортів для жителів "ЛНР" і "ДНР" саме зараз, щоб дати сигнал майбутньому президенту Зеленському, вважає керівник програми "Російська внутрішня політика та політичні інститути" Андрій Колесников.
"Зеленському потрібно дати сигнал, що все не просто в стосунках і не просто буде почати їх заново. Саму заяву, що ця паспортизація можлива, зробили ще до другого туру - це була відповідь на початку політичного життя Зеленського. І ось поки що його тримають в чорному тілі", - говорить політолог.
За його словами, таке рішення означає формальне приєднання невизнаних республік до Росії, але "не за рахунок територій, а за рахунок людей".
Сенатор-єдинорос Андрій Климов, каже, що рішення спростити видачу паспортів для жителів "ЛНР" і "ДНР" - суто гуманітарне.
"Це ніякий не сигнал, це надання гуманітарної допомоги людям, які стали вигнанцями у своїй країні. Ці люди не можуть собі нічого дозволити, тому що Україна їх не вважає своїми громадянами. А їм же треба дітей вчити, кредити в банку брати, і для цього потрібні такі паспорти, які визнавалися б не тільки всередині "ЛНР" і "ДНР", але і на інших територіях. Цей захід носить суто гуманітарний характер", - заявив сенатор.
Про це ж говорить і близький до Кремля політолог Олексій Чеснаков.
"Від Києва не було сигналів, які могли б трактуватися Москвою як готовність йти на необхідні кроки з надання жителям Донбасу повноцінних українських громадянських і політичних прав. Гуманітарні мотиви переважали", - сказав політолог.
На його думку, реакція Зеленського на такі заходи повинна бути однозначною - "зняття блокади з Донбасу".
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