Білоруси заробили мільйони на постачанні українських сирів у Росію. Їх за це посадили до в'язниці
Суд у білоруському Гомелі виніс вирок групі людей, які заробляли мільйони доларів на постачанні до Росії товарів, які там підпадають під санкції та заборонені до ввезення.
Як повідомляє кореспондент BBC у Мінську Тетяна Мельничук, з моменту введення Росією продуктового ембарго на певні групи товарів у Білорусі порушили не менше 30 кримінальних справ.
Як повідомили в УВС Гомельського облвиконкому, учасники двох організованих злочинних груп засуджені до позбавлення волі на терміни від трьох до шести років, "в залежності від вини кожного". Число засуджених при цьому не уточнюється.
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Засуджені розробили та реалізували схему, за якою фрукти з Туреччини й сири з України постачали до Білорусі, де оформляли на митниці.
Після цього на товар наклеювали нові етикетки, на яких значилися білоруські виробники, тоді продукцію відправляли в великі російські товарні мережі або російським підприємцям, випливає з повідомлення.
Організатор однієї з груп з червня 2016 по березень 2017 року уклав з росіянами контракти на суму 15,5 мільйона доларів і відправив до Росії 154 партії турецьких фруктів і українських сирів.
Друга група займалася тільки сиром і встигла відправити в Росію 85 партій твердих сирів українського виробництва на суму 12 мільйонів доларів і 2 мільйони євро.
Заборона на продукти
У серпні 2014 року у відповідь на міжнародні санкції через анексію Криму Росія ввела заборону на постачання на свою територію товарів з країн, які ввели відповідні заходи. У Кремлі це назвали "контрсанкціями".
Продовольче ембарго поширюється на м'ясну і молочну продукцію, рибу, овочі та фрукти.
З 6 серпня 2015 року заборонену продукцію не просто вилучають, а й знищують.
У грудні 2015 року уряд України ввів заборону на ввезення ряду товарів із Росії, й у відповідь на це Москва з 1 січня 2016 року поширила своє продовольче ембарго і на продукцію з України.
Відтоді прикордонники регулярно затримують людей, які намагаються нелегально вивезти до Росії різноманітні продовольчі товари.
Наприклад, у жовтні 2018 року прикордонники на Сумщині виявили схованку контрабандистів неподалік кордону із Росією з 300 кілограмами сиру.
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