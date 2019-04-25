Копирайт изображения UNIAN

Суд у білоруському Гомелі виніс вирок групі людей, які заробляли мільйони доларів на постачанні до Росії товарів, які там підпадають під санкції та заборонені до ввезення.

Як повідомляє кореспондент BBC у Мінську Тетяна Мельничук, з моменту введення Росією продуктового ембарго на певні групи товарів у Білорусі порушили не менше 30 кримінальних справ.

Як повідомили в УВС Гомельського облвиконкому, учасники двох організованих злочинних груп засуджені до позбавлення волі на терміни від трьох до шести років, "в залежності від вини кожного". Число засуджених при цьому не уточнюється.

Засуджені розробили та реалізували схему, за якою фрукти з Туреччини й сири з України постачали до Білорусі, де оформляли на митниці.

Після цього на товар наклеювали нові етикетки, на яких значилися білоруські виробники, тоді продукцію відправляли в великі російські товарні мережі або російським підприємцям, випливає з повідомлення.

Організатор однієї з груп з червня 2016 по березень 2017 року уклав з росіянами контракти на суму 15,5 мільйона доларів і відправив до Росії 154 партії турецьких фруктів і українських сирів.

Друга група займалася тільки сиром і встигла відправити в Росію 85 партій твердих сирів українського виробництва на суму 12 мільйонів доларів і 2 мільйони євро.

Заборона на продукти

Копирайт изображения UNIAN Image caption Український сир заборонений у Росії з 2016 року, як і сири з країн ЄС

У серпні 2014 року у відповідь на міжнародні санкції через анексію Криму Росія ввела заборону на постачання на свою територію товарів з країн, які ввели відповідні заходи. У Кремлі це назвали "контрсанкціями".

Продовольче ембарго поширюється на м'ясну і молочну продукцію, рибу, овочі та фрукти.

З 6 серпня 2015 року заборонену продукцію не просто вилучають, а й знищують.

У грудні 2015 року уряд України ввів заборону на ввезення ряду товарів із Росії, й у відповідь на це Москва з 1 січня 2016 року поширила своє продовольче ембарго і на продукцію з України.

Відтоді прикордонники регулярно затримують людей, які намагаються нелегально вивезти до Росії різноманітні продовольчі товари.

Наприклад, у жовтні 2018 року прикордонники на Сумщині виявили схованку контрабандистів неподалік кордону із Росією з 300 кілограмами сиру.

Хочете отримувати головні новини у месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.