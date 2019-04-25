Освічені і заможні. Що відомо про смертників, які влаштували теракт на Шрі-Ланці

Копирайт изображения Reuters

Влада Шрі-Ланки встановила вісьмох з дев'яти осіб, що вчинили напади на церкви і готелі, які забрали життя понад 350 людей. Майже всі смертники - добре освічені і забезпечені представники середнього класу. Одна з них - жінка, яка, судячи з усього, була дружиною одного з нападників.

"Один зі смертників навчався у Великій Британії, а вищу юридичну освіту отримав в Австралії, після чого повернувся на Шрі-Ланку", - сказав у середу замісник міністра оборони Руван Віджевардене.

"Грошей вони не потребували, їх родини були доволі забезпеченими в фінансовому плані", - додав міністр.

Багаті брати

У справі про вибухи арештовані близько 60 людей, 30 з них перебувають за ґратами.

Двоє смертників, як вважає влада, були мусульманами і синами заможного торгівця спеціями в місті Коломбо. Саме ці двоє - 31-річний Ільхам і 33-річний Інфаш Ібрагім - здійснили вибухи в готелях Shangri-La та Cinnamon Grand. Один з братів, намагаючись потрапити до готелю, видав себе за іншу людину. Другий назвав справжнє ім'я.

Один з братів, за інформацією ЗМІ, володів медовою фабрикою на сході Коломбо.

Копирайт изображения Getty Images

Як зазначає таблоїд Daily Mail, поліція припускає, що найближчі родичі знали про плани братів. Ба більше: не виключено, що сім'я було своєрідним самостійним "ісламістським осередком".

Коли поліцейські прийшли до будинку сім'ї, дружина одного з братів здійснила самопідрив. В результаті загинула вона сама і двоє дітей, пише Daily Mail.

За інформацією Reuters, вибух біля будинку родини Ібрагім здійснив один з братів, внаслідок чого загинули він, дружина і троє їхніх дітей.

"Вони здавалися хорошими людьми", - цитує агентство сусідку братів Фатіму Фазла.

Поліція, як пише Reuters, допитує батька братів Мохаммеда Юсуфа Ібрагіма. Заможного торговця знали і поважали чимало місцевих жителів.

"Він завжди допомагав біднякам їжею і грошима. Важко повірити, що його діти на таке здатні. Через них тепер всіх мусульман будуть підозрювати", - каже сусідка братів.

Копирайт изображения Getty Images

Внаслідок найсмертоносніших за останні 10 років нападів на Шрі-Ланці загинули понад 350 людей, 500 отримали поранення.

Влада спочатку поклала відповідальність на маловідоме ісламістське формування "Джамаат ат-Таухід аль-Ватанія" і додала, що саме воно не могло організувати напади, а координація дій смертників найімовірніше здійснювалася з інших країн.

Трохи згодом відповідальність за напади на три церкви і чотири готелі на себе взяла заборонена в багатьох країнах "Ісламська держава".

Формування виклало відео, де ймовірні нападники приносять клятву на вірність "Ісламській державі".

Ключова фігура

Ймовірний організатор, як пишуть ЗМІ з посиланням на власні джерела, - проповідник-ісламіст Захран Хашим, а індійські спецслужби нібито попереджали владу Шрі-Ланки про підготовку нападів.

Саме Хашим, судячи з усього, з'являється на відео "Ісламської держави", де група ймовірних смертників приносить клятву. Людина, схожа на Захрна Хашима, діє як лідер групи.

За даними AFP, Хашим міг бути ключовою фігурою у реалізації плану нападу. Агентство наводить слова замісника Ради мусульман Шрі-Ланки, який стверджує, що три роки тому попереджав владу про радикальні погляди Хашима.

Копирайт изображения Getty Images

"В нього не було родини, і він під виглядом проповідника займався радикалізацією молоді", - каже він.

В Хашима був канал на Youtube, де він публікував провокаційні проповіді, що розпалювали міжрелігійну ворожнечу.

За даними CNN, Хашиму було близько 40 років і він народився у східному окрузі Баттікалоа. Один з вибухів пролунав в одній з тамтешніх церков.

Відповідь на напад у Новій Зеландії?

Вісім вибухів пролунали у неділю, 21 квітня: три - в церквах під час пасхальних служб, три - в дорогих готелях, сьомий - поблизу столичного зоопарку, восьмий - в районі Дематагода в Коломбо.

Міністр оборони Шрі-Ланки припустив, що вибухи могли бути здійснені у відповідь на напад на дві мечеті в Новій Зеландії 15 березня, внаслідок яких загинули 15 людей.

Проте новозеландська влада каже, що поки не отримувала жодної інформації про будь-який зв'язок цих нападів.

Влада запровадила режим надзвичайного стану, який дозволяє поліції затримувати підозрюваних без рішення суду.

Вибухи на Шрі-Ланці сталися через 10 років після завершення затяжної громадянської війни. Мова йде про найбільший за всю історію країни напад на християнську меншину, яка складає близько 7% населення Шрі-Ланки.

Стежте за нами в Telegram! Ми щодня надсилаємо добірку найкращих статей.