Вчені створили імплант для мозку, що "озвучує думки"

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Вчені Каліфорнійського університету розробили імплант для мозку, який, за їхніми словами, розуміє, що люди хочуть сказати, й може це озвучити.

Дослідники кажуть, що їхня розробка може допомогти людям, які втратили здатність говорити. Робота оприлюднена в науковому журналі Nature.

Як це працює?

Є два основні етапи в роботі імпланту.

На першому - він перехоплює імпульси, які відповідають за рухи губ, язика і щелепи.

Після цього зібрані дані обробляються програмою, яка симулює, як ці рухи могли б сформуватися у звуки, а потім озвучує їх.

Наскільки це досконала технологія?

Вона не ідеальна.

Поки що програма розпізнає одні звукосполучення краще, інші - гірше.

На цьому відео можна почути, як програма озвучує англійське речення "The proof you are seeking is not available in books".

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Кому це може допомогти?

Чимало причин можуть призвести до втрати здатності говорити. Зокрема:

рак горла

травми мозку

окремі види інсульту

нейродегенеративні захворювання, зокрема хвороба Паркінсона

Втім, розроблений дослідниками імплант може ефективно працювати лише в тих випадках, коли ті частини мозку, що відповідають за рухи губ, язика та щелепи, є неушкодженими.

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Тому, каже професор Едвард Чанг, один з дослідників, що працював над проектом, імплант "може допомогти не всім пацієнтам, що втратили здатність говорити".

Ще більш далекою перспективою є допомога людям, які взагалі не говорять від народження.

То ваші думки можуть читати інші люди?

Не зовсім.

"Ми та інші дослідники намагалися перевірити, чи можливо взагалі декодувати думки, але це все ще дуже складне завдання", - каже Едвард Чанг.

"Це єдина причина, чому ми сфокусувалися не на думках загалом, а лише на тому, що людина хоче сказати зараз".

Як розробку оцінюють експерти?

"Ми сподіваємось, що люди з порушеннями мовлення повернуть собі здатність говорити і взаємодіяти з навколишнім світом", - кажуть експерти в коментарях до дослідження.

Професор Софі Скотт з Університетського коледжу Лондона додає: "Це дуже цікава робота від видатної лабораторії, але всі ми маємо розуміти, що це лише ранні етапи розробки, і до клінічних випробувань ще далеко".

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