Байден йде в президенти. Він - один з найімовірніших суперників Трампа

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Колишній віце-президент США Джо Байден оголосив, що балотуватиметься в президенти на виборах, які пройдуть у 2020 році.

У своєму відеозверненні, яке він оприлюднив у Twitter, пан Байден каже, що "на кону - цінності нашої нації, нашої демократії і все, що робить Америку Америкою".

76-річному політику доведеться поборотися за право стати головним кандидатом від Демократичної партії з іще 19 однопартійцями, які так само оголосили про намір йти в президенти.

"Я вірю, що історія оцінить чотири роки президентства Дональда Трампа як відхилення від норми. Але якщо ми дамо йому вісім років у Білому домі, то він назавжди і дуже сильно змінить характер нашої нації і те, ким ми є. Я не можу просто стояти осторонь і за всім цим спостерігати".

Джо Байден - найдосвідченіший серед усіх кандидатів від Демократичної партії. Шість термінів він пропрацював сенатором, два - віце-президентом США за правління Барака Обами. Також Байден двічі балотувався на пост президента - у 1988 і 2008, - але безуспішно.

У 2016 році йому також запропонували висунути свою кандидатуру, проте він відмовився від участі у перегонах. Незадовго до цього помер його 46-річний син.

Ще з часів свого віце-президентства Джо Байден користується чималою популярністю серед демократів.

Це напряму демонструють його рейтинги. Судячи з опитувань, саме в нього найбільша підтримка серед кандидатів-демократів.

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Проте, окрім очевидних переваг, в його політичному багажі є й проблемні моменти, які не подобаються деяким однопартійцям. Це, зокрема, підтримка війни в Іраку, а також звинувачення в сексуальних домаганнях, які висували на його адресу.

Питання викликає і вік Джо Байдена: в разі обрання президентом, у день інавгурації йому буде вже 78 років. Це перетворить його на найстаршого діючого президента в історії США. І це в той час, коли чимало прихильників Демократичної партії перебувають у пошуках "нових облич".

Хто такий Джо Байден?

Джозеф Робінетт Байден народився 20 листопада 1942 року у Скрентоні, штат Пенсильванія, в родині ірландських католиків.

У 1972 році Байден вперше обрався до сенату США, йому було всього 29 років.

Майже одразу після того, як він приступив до роботи в сенаті, сталася трагедія: його дружина і донька загинули в автомобільній катастрофі.

Байден вперше балотувався в президенти у 1988 році, але зняв свою кандидатуру після того, як визнав, що одна з його промов була плагіатом заяви британського політика Ніла Кіллока.

У 2008 році він висунув свою кандидатуру знову, але вибув з перегонів. Зрештою приєднався до команди Барака Обами як віце-президент.

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