Закон про мову: під Радою зібрався мітинг

У четвер Верховна Рада планує розгляд проекту про забезпечення функціонування української мови як державної.

Парламент розпочав розгляд цього документу ще 28 лютого, але через майже дві тисячі правок досі це не завершив.

Депутатам залишилось розглянути менш ніж 100 правок, після чого вони перейдуть до голосування.

З самого ранку під стінами Верховної Ради зібрався мітинг.

Кілька сотень прихильників ухвалення закону закликають депутатів підтримати законопроект.

Мітингувальники встановили сцену на площі під Радою. Серед учасників: віце-прем'єр-мінстр Павло Розенко, міністр інфраструктури Володимир Омелян та голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.

Співрозмовники BBC News Україна в парламенті запевняють, що є "100% домовленість про схвалення закону".

Учасники тримають плакати: "Мене захистить лише мовний закон", "Бути українцем = голосувати за закон про державну мову" та "Я підтримую закон про мову".

Перед початком сталася суперечка. Це прихильники партії "Свобода" спробували пройти на площу перед Радою з прапорами із партійною символікою.

Image caption Члени партії "Свобода" хотіли пронести на мітинг партійні прапори, але решта учасників була проти

Інші учасники висловили протест проти будь-якої партійної символіки. Після короткої суперечки "свободівці" погодились прибрати прапори. Наразі на мітингу майорять тільки державні прапори.

Мітинг проходить спокійно, за порядком стежать підрозділи правоохоронців.

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