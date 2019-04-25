Копирайт изображения Getty Images Image caption Радники новообраного президента Зеленського вважають, що він та його команда мають показати перші результати вже за два місяці

"Нам треба показати результати за два місяці", - каже Олександр Данилюк.

Він очолював міністерство фінансів за президентства Петра Порошенка, а нині є радником і одним із спікерів команди новообраного президента Володимира Зеленського.

З огляду на нетрадиційний спосіб спілкування - через відеозвернення, радше ніж публічні заходи, - кандидата у президенти Володимира Зеленського, представники українського та іноземного бізнесу поспілкувалися з його радниками, щоб зрозуміти, якими будуть перші кроки нового президента.

Що кажуть економічні радники Зеленського

Копирайт изображения Getty Images Image caption "Зе команда" під час поїздки на зустріч із президентом Франції (зліва направо): Іван Баканов, Олександр Данилюк, Володимир Зеленський та Руслан Рябошапка

Виступаючи перед бізнесменами, Олександр Данилюк часто наголошував, що найближчим часом, після вступу на посаду нового президента, багато чого залежатиме від парламенту.

За його словами, першочергові кроки адміністрації нового президента будуть пов'язані із "перезапуском" антикорупційних структур і початком дієвої боротьби з корупцією.

Теоретично це збігається із побажаннями бізнесу до нового президента.

Між першим і другим туром президентських виборів, 15-19 квітня Європейська Бізнес Асоціацією (ЄБА), інвестиційна компанія Dragon Capital за аналітичної підтримки Центру економічної стратегії провели опитування серед портфельних і стратегічних інвесторів. Опитували тих, хто вже має інвестиції, і тих, хто тільки планує інвестувати в Україну.

Копирайт изображения EBA.COM.UA Image caption Такі кроки нового президента пішли б на користь бізнесу, свідчить опитування ЄБА, Dragon Capital та Центру економічної стратегії

Згідно із опитуванням, із кроків нового президента, що могли б максимально позитивно вплинути на бізнес, бізнесмени у першу чергу згадують про ефективні заходи боротьби з корупцією. Далі із невеликим відривом йде призначення на ключові посади реформаторів із високою репутацією.

Сам Олександр Данилюк поки що не говорить навіть про імовірність свого призначення, а на посадах тих, хто має боротися із корупцією, хотів би бачити "відомих активістів". Уникає він і відповіді на питання про можливість роботи в уряді Володимира Гройсмана, який залишив лише рік тому.

"Олігархи мають стати бізнесменами", - такою є відповідь Олександра Данилюка на інше побажання - відокремити бізнес від політики та обмежити вплив олігархів.

При згадці про Ігоря Коломойського, екс-власника ПриватБанку та ініціатора позову про визнання незаконною націоналізацію банку, Олександр Данилюк, який на посаді міністра фінансів проводив цю націоналізацію, каже, що президенту Зеленському доведеться відстоювати інтереси держави в рамках існуючої судової системи.

Копирайт изображения EBA.COM.UA Image caption Такі кроки нового президента бізнес не вітатиме

Серед того, що бізнес не радить робити новому президенту, - підрив незалежності Національного банку та неспроможність досягти домовленості з МВФ щодо наступного траншу.

Про "аудит" попередньої роботи НБУ вже заявляв інший спікер штабу тоді ще кандидата в президенти Зеленського Дмитро Разумков.

Олександр Данилюк натомість заявляв, що "не бачить у цьому сенсу".

Що ж до МВФ, то тут відповідь представників команди Зеленського коротка.

"Щодо МВФ. Природно, позиція - продовжувати взаємодію. Ми розраховуємо на успішний перегляд (програми) в травні", - каже Олександр Данилюк.

Ще один представник економічного блоку команди Зеленського, екс-міністр економіки Айварас Абромавичус, твердить, що "як вся компанія кандидата в президенти була незвичайною, і президентство буде незвичайним".

З іншого боку, за словами радника, першочергові кроки адміністрації президента Зеленського будуть дуже простими і, власне, давно відомі й популярні:

"Тут жодних секретів немає - це і зняття імунітету, імпічмент (закон про імпічмент. - Ред.), вибори за відкритими списками і відмова від мажоритарки, незаконне збагачення (ухвалення закону. - Ред.), і служба фінансових розслідувань та позбавлення правоохоронних органів функцій, пов'язаних з економічною діяльністю".

Що радить команді Зеленського бізнес і міжнародні партнери

З опитування представників бізнесу, а також із розмов у кулуарах зустрічі радників Зеленського з інвесторами, чи не найбільші побоювання викликає відхід від досягнень часів попереднього президента - відхилення від західного геополітичного вектора, підрив макроекономічної стабільності, погіршення відносин з МВФ та іншими міжнародними партнерами, порушення незалежності Нацбанку та відсутність поступу в обмеженні впливу олігархів на економіку.

Ці побажання дипломатично узагальнив голова Представництва Європейського Союзу в Україні Хюґ Мінґареллі:

"Завдяки здоровій фіскальній і монетарній політиці, що провадилася впродовж останніх чотирьох років, економіка була стабілізована. І надзвичайно важливо зберегти це, адже без цього неможливо говорити про будь-яке зростання".

"Україну також очікують великі зовнішні виплати. Треба зробити все, аби дотриматися попередніх домовленостей із міжнародними фінансовими організаціями та ЄС", - додає він.

Пан Мінґареллі також порадив краще використовувати вже погоджені програми міжнародної фінансової допомоги та статус України як сусіда і партнера ЄС - "найбільшого торговельного блоку у світі".

Втім, виглядає, що таки не все залежатиме від президента.

Загалом, за результатами опитування ЄБА, Dragon Capital та ЦЕС, лише 20% інвесторів заявили про готовність вкладати нові кошти в Україну після завершення президентських виборів. Ще 68% кажуть, що визначатимуться після парламентських виборів та призначення нового прем'єра.