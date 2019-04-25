В Антарктиці потонули тисячі дитинчат імператорських пінгвінів. Як так сталося?
Тисячі пташенят імператорських пінгвінів потонули, коли льодову платформу, на якій вони росли, знищила негода.
Катастрофа сталася ще 2016 року в морі Ведделла в Антарктиці, проте відомо про неї стало лише зараз, після публікації у журналі Antarctic Science
Вчені кажуть, що колонію на краю шельфового льодовика Бранта було знищено, і дорослі птахи не робили жодних спроб відновити популяцію.
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Втім, такі спроби вочевидь у будь-якому разі не мали б успіху, адже найближчим часом місце проживання колонії може зруйнувати гігантський айсберг.
Про трагічну загибель молодих імператорських птахів повідомила група дослідників Британської антарктичної служби (BAS).
Д-р Пітер Фретвел та д-р Філ Тратан помітили зникнення так званої колонії Геллі-Бей на супутникових знімках.
Екскременти птахів на білому льоду можна бачити навіть із відстані у 800 км, і таким чином оцінити ймовірний розмір популяції.
Але популяція льодовика Бранта, яка протягом декількох десятиліть в середньому мала від 14 до 25 тисяч гніздових пар (5-9% загальної популяції у світі), по суті зникла за одну мить.
Імператорські пінгвіни - найвищі і найважчі з усіх видів, і для розмноження їм потрібні надійні крижані платформи, які повинні існувати з квітня до грудня.
Якщо морський лід руйнується занадто рано, молоді птахи ще не мають пір'я, потрібного їм для плавання.
Саме це, судячи з усього, трапилось у 2016 році.
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Сильні вітри зруйнували морський лід, і він належним чином так і не відновився - ані у 2017 році, ані в 2018-му.
Д-р Фретвел пояснює: "Морський лід, який сформувався з 2016 року, не був достатньо міцним. Шторми, які відбуваються у жовтні і листопаді, тепер руйнують його занадто рано. Отже, відбулася певна зміна режиму. Лід, який раніше був стабільним і надійним, став просто непридатним (для розмноження пінгвінів. - Ред.)".
Команда BAS вважає, що багато дорослих птахів після цього або уникали розмноження, або мігрували до нових місць. Наприклад, колонія, розташована на відстані 50 км, неподалік від льодовика Доусон-Лембтон, у цей час суттєво зросла.
Чому платформі льоду на краю шельфу Бранта не вдалося відновитися, не зовсім зрозуміло. Якогось очевидного фактору для цього не було, і атмосферні та океанічні спостереження в регіоні не змогли пролити на це багато світла.
Однак чутливість цієї колонії до змін, що відбуваються з льодовиками, за словами вчених, наочно демонструє, які наслідки для імператорських пінгвінів може мати потепління в Антарктиці.
Дослідження показують, що цей вид може втратити від 50% до 70% світової популяції до кінця століття, якщо морська крига буде зменшуватися такими темпами, як прогнозують комп'ютерні моделі.
За словами д-ра Мішель ЛаРу, еколога з Університету Кентербері у Новій Зеландії, негативні наслідки відчують не лише імператорські пінгвіни.
"Вони є важливою частиною продовольчої мережі, вони - так звані "мезохижаки". Пінгвіни є здобиччю таких тварин як леопардові тюлені, водночас самі полюють на рибу і криль. Тож вони відіграють важливу роль в екосистемі", - розповіла вона BBC News.
Д-р Тратан каже: "Важливим, на мою думку, є не те, що колонії мігрують, або що у розмноженні пінгвінів трапляються великі невдачі - ми це добре знаємо. Важливо те, що йдеться про утворення глибоких заток в морі Ведделла, яке є потенційним прихистком під час кліматичних змін для таких холодолюбивих видів як імператорські пінгвіни".
"І тому, якщо ми бачимо серйозні порушення в таких прихистках - де протягом останніх 60 років майже не було ніяких змін - це важливий сигнал", - додає він.
Чи мала колонія Геллі-Бей майбутнє - спірне питання.
Шельфовий льодовик Бранта поступово розколює тріщина. В результаті від нього відокремиться айсберг розміром з Великий Лондон, в результаті чого льодова платформа на його краю може зруйнуватися.
Тож колонія могла бути приречена незалежно від того, що сталося в 2016 році.
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