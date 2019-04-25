В Антарктиці потонули тисячі дитинчат імператорських пінгвінів. Як так сталося?

Копирайт изображения Christopher Walton

Тисячі пташенят імператорських пінгвінів потонули, коли льодову платформу, на якій вони росли, знищила негода.

Катастрофа сталася ще 2016 року в морі Ведделла в Антарктиці, проте відомо про неї стало лише зараз, після публікації у журналі Antarctic Science

Вчені кажуть, що колонію на краю шельфового льодовика Бранта було знищено, і дорослі птахи не робили жодних спроб відновити популяцію.

Втім, такі спроби вочевидь у будь-якому разі не мали б успіху, адже найближчим часом місце проживання колонії може зруйнувати гігантський айсберг.

Про трагічну загибель молодих імператорських птахів повідомила група дослідників Британської антарктичної служби (BAS).

Д-р Пітер Фретвел та д-р Філ Тратан помітили зникнення так званої колонії Геллі-Бей на супутникових знімках.

Екскременти птахів на білому льоду можна бачити навіть із відстані у 800 км, і таким чином оцінити ймовірний розмір популяції.

Але популяція льодовика Бранта, яка протягом декількох десятиліть в середньому мала від 14 до 25 тисяч гніздових пар (5-9% загальної популяції у світі), по суті зникла за одну мить.

Копирайт изображения DigitalGlobe, a Maxar company Image caption 2015 рік: екскременти пінгвінів колонії Геллі-Бей видно з космосу

Імператорські пінгвіни - найвищі і найважчі з усіх видів, і для розмноження їм потрібні надійні крижані платформи, які повинні існувати з квітня до грудня.

Якщо морський лід руйнується занадто рано, молоді птахи ще не мають пір'я, потрібного їм для плавання.

Саме це, судячи з усього, трапилось у 2016 році.

Сильні вітри зруйнували морський лід, і він належним чином так і не відновився - ані у 2017 році, ані в 2018-му.

Д-р Фретвел пояснює: "Морський лід, який сформувався з 2016 року, не був достатньо міцним. Шторми, які відбуваються у жовтні і листопаді, тепер руйнують його занадто рано. Отже, відбулася певна зміна режиму. Лід, який раніше був стабільним і надійним, став просто непридатним (для розмноження пінгвінів. - Ред.)".

Команда BAS вважає, що багато дорослих птахів після цього або уникали розмноження, або мігрували до нових місць. Наприклад, колонія, розташована на відстані 50 км, неподалік від льодовика Доусон-Лембтон, у цей час суттєво зросла.

Копирайт изображения DigitalGlobe, a Maxar company Image caption 2018 рік: колонія біля льодовика Доусон-Лембтон

Чому платформі льоду на краю шельфу Бранта не вдалося відновитися, не зовсім зрозуміло. Якогось очевидного фактору для цього не було, і атмосферні та океанічні спостереження в регіоні не змогли пролити на це багато світла.

Однак чутливість цієї колонії до змін, що відбуваються з льодовиками, за словами вчених, наочно демонструє, які наслідки для імператорських пінгвінів може мати потепління в Антарктиці.

Дослідження показують, що цей вид може втратити від 50% до 70% світової популяції до кінця століття, якщо морська крига буде зменшуватися такими темпами, як прогнозують комп'ютерні моделі.

За словами д-ра Мішель ЛаРу, еколога з Університету Кентербері у Новій Зеландії, негативні наслідки відчують не лише імператорські пінгвіни.

"Вони є важливою частиною продовольчої мережі, вони - так звані "мезохижаки". Пінгвіни є здобиччю таких тварин як леопардові тюлені, водночас самі полюють на рибу і криль. Тож вони відіграють важливу роль в екосистемі", - розповіла вона BBC News.

Копирайт изображения Christopher Walton Image caption Імператорські пінгвіни - найбільші серед усіх видів

Д-р Тратан каже: "Важливим, на мою думку, є не те, що колонії мігрують, або що у розмноженні пінгвінів трапляються великі невдачі - ми це добре знаємо. Важливо те, що йдеться про утворення глибоких заток в морі Ведделла, яке є потенційним прихистком під час кліматичних змін для таких холодолюбивих видів як імператорські пінгвіни".

"І тому, якщо ми бачимо серйозні порушення в таких прихистках - де протягом останніх 60 років майже не було ніяких змін - це важливий сигнал", - додає він.

Чи мала колонія Геллі-Бей майбутнє - спірне питання.

Шельфовий льодовик Бранта поступово розколює тріщина. В результаті від нього відокремиться айсберг розміром з Великий Лондон, в результаті чого льодова платформа на його краю може зруйнуватися.

Тож колонія могла бути приречена незалежно від того, що сталося в 2016 році.

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