Радбез ООН: західні країни назвали видачу російських паспортів для "ДНР" і "ЛНР" провокацією

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У четвер, 22 квітня в Нью-Йорку пройшло позачергове засідання Ради безпеки ООН, яке скликали через рішення Росії про видачу російських паспортів мешканцям так званих "ДНР" і "ЛНР". Жодних резолюцій за його результатами ухвалено не було.

Ще до початку засідання ціла низка країн - зокрема, Франція, Німеччина, Велика Британія, Швеція і Польща - оприлюднили спільну заяву, в якій засудили указ Володимира Путіна про видачу паспортів і назвали це рішення підривом сувернітету України.

Вони зазначили, що дії Росії "свідчать про її намір ще більше дестабілізувати Україну і загострити конфлікт".

"Ми сподіваємося, що Росія утримається від будь-яких дій, які ставлять під загрозу реалізацію Мінських угод і перешкоджають відновленню українського урядового контролю над сферами, що передбачені цими угодами", - йдеться у зверненні.

Вже під час засідання Радбезу ООН представник України Володимир Єльченко закликав інші країни запровадити проти Росії нові санкції.

"Хіба російське керівництво не усвідомлює, що його дії повністю руйнують Мінські угоди? Хіба Росія не усвідомлює, якого роду бомбу уповільненої дії вона закладає? [...] Я думаю, що Кремль все чудово розуміє, але робить це навмисно - виконання зазначених угод ніколи не було наміром російської сторони", - сказав Єльченко.

"Цей указ - це ще один епізод, за допомогою якого Росія намагається відірвати території Донбасу від України. Росія порушує свої зобов'язання в рамках Мінських угод", - додав він.

Позиція західних країн

Представник США в ООН Джонатан Коен охарактеризував указ про видачу російських паспортів жителям "ДНР" і "ЛНР" як "провокацію" з боку Кремля.

"США засуджують рішення Росії полегшити прийняття російського громадянства українцям, які проживають на Донбасі. Це провокація. Росія посилює атаки на суверенітет і територіальну цілісність України", - наголосив Коен.

За його словами, санкції проти Росії будуть діяти аж поки Росія не поверне Крим.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Указ про спрощене надання громадянства жителям окремих районів Донецької і Луганської областей Володимир Путін підписав 24 квітня

У схожому ключі висловилися й представники Франції, Німеччини, Бельгії та інших країн.

"Діючи таким чином, Росія підриває дух Мінських угод. Це провокаційне рішення, прийняте відразу ж після виборів нового президента в Україні", - сказав представник Франції в ООН Франсуа Делатра.

Також він додав, що Росія надає фінансову і військову підтримку так званим "ДНР" і "ЛНР" і нагадав про захоплених українських моряків, які й досі утримуються на території РФ.

"Росія влаштувала незаконний референдум Росії в Криму. Росія направила війська, щоб підтримати сепаратистів. Росія напала на кораблі в Азовському морі. Всі, хто розуміє цінність територіальної цілісності, мають попросити Росію піти. Тому ми засуджуємо рішення про видачу російських паспортів", - заявив представник Великої Британії.

Що каже Росія

Постійний представник в ООН Василь Небензя у відповідь на критику заявив, що Мінських угодах взагалі нічого не сказано про питання громадянства: "Який пункт Мінських угод ми порушили? Ви взагалі їх читали?", - сказав він, звертаючись до представників інших країн.

Також він наголосив, що Росія не змушує жителів Донбасу отримувати російське громадянство.

"Вони самі цього хочуть. Ми лише надаємо таку можливість", - каже Небензя.

Жодної резолюції за результатами позачергового засідання Ради безпеки ООН ухвалено не було.

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