Зеленський поїхав до Туреччини. Але не з візитом

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Переможець президентських виборів в Україні Володимир Зеленський поїхав до Туреччини. Щоправда, не з візитом. Про це сам він написав на своїй сторінці у Facebook.

Ця заява пана Зеленського викликала бурхливу реакцію в соцмережах. Адже зробив він її на наступний день після іншого відеозвернення, у якому звинуватив ЦВК у затягуванні оголошення результатів виборів і в тому, що від нього "хтось булаву ховає".

"Домовлялись бути відкритими. Так ось. Вилітаємо до Туреччини. Відвожу дітей на щорічний фестиваль "Весело", - повідомив Зеленський.

"Весело" - це щорічний фестиваль, який студія "Квартал 95" проводить у турецькому Бодрумі.

Що за фестиваль?

На сайті студії сказано, що "Весело" - це великий "піонерський табір" з насиченою спортивно-розважальною програмою. Він триватиме протягом тижня: з 30 квітня по 7 травня.

На фестивалі, зокрема, виступатимуть Тіна Кароль, Настя Каменських і гурт "Антитіла". За спортивну частину, кажуть організатори, відповідатиме Василь Вірастюк.

Пан Зеленський додав, що сам повернеться до України вже за два дні. За його словами, це перші його вихідні за останні 4 місяці.

"Всім бажаю тепла, здоров'я і норм. відпочинку!", - додав він.

"Все одно нічого не може зробити"

У соцмережах почали з'являтися перші жарти з приводу "першого візиту президента Зеленського".

"Всі експерти-міжнародники, хто прогнозував країну першого візиту новообраного президента - безнадійно просрамлєни. Ні, це не Польща, не США, не Брюссель і навіть не Берлін", - пише Сергій Сидоренко.

У коментарях до публікації Володимира Зеленського думки розділилися.

Одні користувачі обурюються тим, як можна поїхати на відпочинок в момент, коли Кремль схвалює рішення про видачу російських паспортів для жителів так званих "ДНР" і "ЛНР", інші - навпаки, не бачать в цьому нічого жахливого, адже Зеленський досі не вступив на посаду президента і "все одно нічого не може зробити".

Суперечка з ЦВК

Напередодні Володимир Зеленський оприлюднив відеозвернення, в якому звинуватив ЦВК у затягуванні офіційного оголошення результатів виборів.

"Відбуваються дуже кумедні речі. Перемога є, а повноважень немає", - каже Зеленський.

За його словами, оголошення його перемоги затягують, щоб Верховна Рада змогла відкласти дату його інавгурації, і, як наслідок, він не мав можливості "навіть думати про розпуск" парламенту.

"Мені здається, це не справедливо. Президент, в якого є підтримка 73%, має право принаймні думати про це і має право мати цю можливість. Система боїться. Це значить одне: ми всіх переможемо і все буде добре", - каже Зеленський.

На звинувачення Зеленського згодом відповів заступник голови ЦВК Євген Радченко, який заявив, що Центральна виборча комісія приймає протоколи від окружних виборчих комісій з "безпрецедентною швидкістю".

Він нагадав, що згідно з законом, на офіційне оголошення результатів виборів у ЦВК є 10 днів, а станом на 25 квітня (момент звернення Зеленського) йшов лише четвертий.

"ЦВК прийняла майже всі протоколи окружних виборчих комісій. Це така швидкість, порівняно з іншими виборчими кампаніями, яка може бути названою безпрецедентною", - запевнив Євген Радченко.

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