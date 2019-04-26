У Сирії придумали, як боротися з розлученнями. Парам покажуть фільм
Суди у столиці Сирії спробують запобігти розлученням пар, демонструючи їм фільми про те, які наслідки це може мати. Про це заявив міністр юстиції країни Хішам аль-Шар.
За його словами, стрічка зокрема розповідає про те, як негативно розлучення може вплинути на дітей.
У фільмі, приміром, є кадри дітей, які через розділення родини опинилися на вулиці чи взагалі потрапили до в'язниці.
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Новина викликала бурхливе обговорення в соцмережах і чимало жартів.
"А можна, щоб мені перед розлученням показали "Титанік"?" - пише один з користувачів.
Втім, є й ті, хто вважає новий підхід цілком правильним кроком.
"Це чудова ідея. Профілактика - завжди краще, ніж лікування".
Проблема розлучень
З початком військового конфлікту у Сирії в 2011 році кількість розлучень почала стрімко зростати.
Не так давно в Сирії жінкам дозволили ініціювати розлучення - щоправда, лише в тому випадку, якщо їхні чоловіки дали на це згоду.
Наприкінці 2017 року суддя Махмуд аль-Маараві заявив, що 70% відсотків жінок, яким "делегували право на розлучення" зрештою ним скористалися.
Минулого року він розповів журналістам, що кількість розлучень зростає зокрема через військовий конфлікт у країні, а точніше, через економічні проблеми, до яких він призвів.
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