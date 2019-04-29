Чи знаєте ви перелітних птахів? Тест
- 29 квітня 2019
- Поділіться цим Facebook
- Поділіться цим Twitter
- Поділіться цим ВКонтакте
- Поділіться цим Одноклассники
- Поділіться цим Facebook
- Поділіться цим Twitter
- Поділіться цим ВКонтакте
- Поділіться цим Одноклассники
-
Поділитися
Поділіться цимЦе зовнішні посилання і відкриються в новому вікні
-
-
-
MessengerПоділіться цим Messenger
-
MessengerПоділіться цим Messenger
-
-
ВКонтактеПоділіться цим ВКонтакте
-
LiveJournalПоділіться цим LiveJournal
-
Мой МирПоділіться цим Мой Мир
-
ОдноклассникиПоділіться цим Одноклассники
-
Поділіться цимЯк поділитися
Це зовнішні посилання і відкриються в новому вікні
Навесні, щойно розтає сніг, в Україну повертаються з далеких і не дуже, але тепліших країв перелітні птахи.
Зимують вони переважно на півдні Європи та на Африканському континенті.
Перевірте, як добре ви знаєте наших птахів.
Тест для BBC News Україна склала фотограф-анімаліст Оксана Ралдугіна.
Хочете отримувати найцікавіше в месенджер? Підписуйтесь на наш Telegram.