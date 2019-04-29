Чи знаєте ви перелітних птахів? Тест

Навесні, щойно розтає сніг, в Україну повертаються з далеких і не дуже, але тепліших країв перелітні птахи.

Зимують вони переважно на півдні Європи та на Африканському континенті.

Перевірте, як добре ви знаєте наших птахів.

Тест для BBC News Україна склала фотограф-анімаліст Оксана Ралдугіна.

Хочете отримувати найцікавіше в месенджер? Підписуйтесь на наш Telegram.