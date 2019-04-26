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Ринкова вартість компанії Microsoft вперше в історії сягнула одного трильйона доларів.

Вартість компанії зросла після публікації звіту, в якому зафіксовані більші, ніж очікувалося, показники продажів і прибутків.

Таким чином, Microsoft - лише третя компанія у світі, яка змогла подолати позначку в 1 трильйон доларів. Раніше це вдавалося лише Apple і Amazon.

Apple здолала її на початку серпня минулого року, Amazon - у вересні. Втім, вже незабаром вартість обох компаній знову впала.

Впродовж останнього року вартість Microsoft зросла майже на третину, в першу чергу - завдяки успіхам підрозділу, який займається створенням хмарних сервісів і їх продажем іншим компаніям.

Всі останні результати - наслідок впевненого розвитку, який Microsoft демонструє під управлінням генерального виконавчого директора Сатії Наделла.

Стратегія, якій він слідує вже впродовж п'яти років, - зменшити залежність Microsoft від продажів операційної системи Windows.

Аналіз Кріса Фокса, репортера BBC з питань технологій

Можливо, Microsoft і досі найбільше знають завдяки операційній системі Windows, проте більше грошей компанія заробляє з продажів хмарного сервісу Azure і офісного пакету програм Microsoft Office.

Поки понад 50% коштів Apple отримує з продажів iPhone, а Amazon - зі свого онлайн-магазину, Microsoft розкладає яйця по різних кошиках.

У 2018 році операційна системи Windows складала лише 18% від загальної виручки, тоді як Microsoft Office - 25%.

Геймінг-підрозділ Microsoft генерує близько 9% виручки, а планшети Surface - близько 5%.

Ще одне джерело прибутків - пошукова система Bing, дані якої використовують зокрема "розумні" колонки тієї-таки Amazon.

Той факт, що Microsoft вкладається у таку велику кількість ринків, вселяє в інвесторів надію на хороше майбутнє компанії.

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