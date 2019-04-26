Вартість Microsoft сягнула трильйона доларів. Раніше це вдавалося лише Apple і Amazon
Ринкова вартість компанії Microsoft вперше в історії сягнула одного трильйона доларів.
Вартість компанії зросла після публікації звіту, в якому зафіксовані більші, ніж очікувалося, показники продажів і прибутків.
Таким чином, Microsoft - лише третя компанія у світі, яка змогла подолати позначку в 1 трильйон доларів. Раніше це вдавалося лише Apple і Amazon.
- Вартість Apple сягнула $1 трильйона
- Microsoft вперше за 15 років обійшла Apple за ринковою капіталізацією
Apple здолала її на початку серпня минулого року, Amazon - у вересні. Втім, вже незабаром вартість обох компаній знову впала.
Впродовж останнього року вартість Microsoft зросла майже на третину, в першу чергу - завдяки успіхам підрозділу, який займається створенням хмарних сервісів і їх продажем іншим компаніям.
Всі останні результати - наслідок впевненого розвитку, який Microsoft демонструє під управлінням генерального виконавчого директора Сатії Наделла.
Стратегія, якій він слідує вже впродовж п'яти років, - зменшити залежність Microsoft від продажів операційної системи Windows.
Аналіз Кріса Фокса, репортера BBC з питань технологій
Можливо, Microsoft і досі найбільше знають завдяки операційній системі Windows, проте більше грошей компанія заробляє з продажів хмарного сервісу Azure і офісного пакету програм Microsoft Office.
Поки понад 50% коштів Apple отримує з продажів iPhone, а Amazon - зі свого онлайн-магазину, Microsoft розкладає яйця по різних кошиках.
У 2018 році операційна системи Windows складала лише 18% від загальної виручки, тоді як Microsoft Office - 25%.
Геймінг-підрозділ Microsoft генерує близько 9% виручки, а планшети Surface - близько 5%.
Ще одне джерело прибутків - пошукова система Bing, дані якої використовують зокрема "розумні" колонки тієї-таки Amazon.
Той факт, що Microsoft вкладається у таку велику кількість ринків, вселяє в інвесторів надію на хороше майбутнє компанії.
Хочете отримувати головні новини у месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.