Вибух на шахті в "ЛНР": щонайменше 5 гірників загинули

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Щонайменше п'ять шахтарів стали жертвами вибуху метану на шахті "Східкарбон" в селищі Юріївка, яке знаходиться неподалік від Луганська і контролюється сепаратистами "ЛНР". Доля ще 12 шахтарів, які знаходилися в забої на момент вибуху, залишається невідомою.

Згідно з інформацією ТАСС, вибух стався ще у четвер, 25 квітня. Лише вранці 26 квітня до шахти прибули рятувальники, на той момент з-під завалів вже дістали тіла трьох гірняків.

"У роботі будуть використані електронні та гідравлічні інструменти для розбору завалів", - повідомили російському інформагентству в МНС РФ.

Станом на 16:00 26 квітня з-під завалів дістали тіла п'ятьох загиблих гірняків, повідомив у Twitter лідер сепаратистів "ЛНР" Леонід Пасічник.

Як повідомляє українське видання theБабель з посиланням на місцевих жителів, протягом 25 квітня на шахті пролунали кілька потужних вибухів, а потім спалахнула пожежа, з якою довго не могли впоратися.

На момент аварії в шахті перебували 20 людей, 17 гірників працювали під землею, троє піднімалися на поверхню і залишилися живими. Більшість шахтарів - чоловіки із сусідніх міст Алчевська і Перевальська, декілька людей - із селища Біле.

Голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець повідомив у Facebook, що керівництво шахти не звернулося по допомогу українських рятувальників з Лисичанська, хоча вони могли б приїхати на місце аварії швидше за російських.

"Шахтарям, які опинилися в кам'яній пастці не була надана своєчасна допомога і представники шахти вирішили звертатися до уряду Росії, щоб ті направили представників гірничорятувальної служби на місце аварії, а це відстань 200 км. Поруч знаходиться загін гірничорятувальної служби у Лисичанську, який міг оперативно приїхати на місце аварії", - повідомив пан Волинець.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Шахта "Східкарбон" не працювала у 2015-2017 роках

ТАСС повідомляє, що шахта "Східкарбон" не працювала з другого півріччя 2014 року через бойові дії, а роботу відновила лише у січні 2018 року.

У 2018 році видобуток вугілля на шахті склав майже 30 тисяч тон. Це вугілля постачається на металургійні підприємства Алчевська, Донецька та Єнакієвого.

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