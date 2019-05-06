Меган почала народжувати

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У герцогині Сассекської Меган почалися пологи, повідомляє Букінгемський палац.

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Принц Гаррі та Меган Маркл одружилися в квітні минулого року. За весіллям у прямому ефірі стежив весь світ.

А в жовтні подружжя оголосило, що чекає на дитину.

Це первісток пари. У брата Гаррі, принца Вільяма вже є троє дітлахів.

Цікаво, що двоє з них народилися приблизно цієї ж пори року - принц Луї (23 квітня) і принцеса Шарлотта (2 травня).

Та якщо Кейт Міддлтон народжувала в лікарні Сент-Мері у центрі Лондона, Меган та Гаррі відкинули цей варіант через недостатню приватність.

Вони також заявляли, що повідомлять про народження дитини після того, як нова родина приватно відсвяткує поповнення.

Речник Кенсінгтонського палацу заявляв, що герцог і герцогиня бажають зберегти у секреті свої плани щодо пологів.

Домашні пологи - не рідкість для королівської родини. Королева Єлизавета II усіх своїх чотирьох дітей народжувала вдома.

Серед фаворитів у букмекерів для дівчаток були імена Діана (на честь матері принца Гаррі), Вікторія і Еліс.

Дитина принца Гаррі та Меган буде сьомою в черзі на успадкування британського престолу - відразу за своїм батьком.

Попереду, зокрема, принц Чарльз, принц Вільям і всі його діти: принц Джордж, принцеса Шарлотта і принц Луї.

Який титул буде у новонародженого?

Титул дитини Гаррі та Меган поки під питанням.

У 2012 році королева запровадила нове правило для принца Вільяма: всі його діти будуть принцами або принцесами, постановила вона.

А от дитина Гаррі та Меган не матиме цього титулу, якщо тільки королева не вирішить інакше.

Втім, зовсім без титулу дитина не залишиться.

У день свого весілля принц Гаррі отримав від королеви кілька титулів: герцог Сассекський, граф Дамбартон і барон Кілкіл.

Згідно з довідником з етикету Debrett's, старший син герцога може взяти собі один з "менших" титулів батька.

Тому хлопчик може стати графом Дамбартоном.

А от дівчинка, напевно, стане леді (ім'я) Маунтбаттен-Віндзор.

Однак Меган та Гаррі можуть вирішити взагалі відмовитися від титулів.

Наприклад, так зробила дочка королеви принцеса Анна, яка відмовилась від королівських титулів своїх дітей Пітера і Зари, щоб її діти мали якомога "нормальніше" життя.

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