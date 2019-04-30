Копирайт изображения Getty Images Image caption Володимира Зеленського оголосили переможцем виборів

Центральна виборча комісія оприлюднила остаточні результати президентських виборів.

Переможцем президентських виборів оголосили Володимира Зеленського, який у другому турі отримав 13,5 млн голосів виборців, або 73,22%.

Петро Порошенко посів друге місце з 24,45% голосів. За нього проголосували понад 4,5 млн виборців.

Володимир Зеленський переміг майже в усіх регіонах України. Петро Порошенко став лідером перегонів лише у Львівській області та закордонному виборчому окрузі.

За даними ЗМІ, у штабі пана Зеленського раніше припустили, що його інавгурація може відбутися 28 травня. За законом, це може статися не пізніше 3 червня.

Явка на виборах склала 61,37% (без урахування закордонного виборчого округу - 62,09%). Це трохи нижче показника 62,8% у першому турі виборів.

У 2014 році явка на виборах президента була меншою - 59,48%.

За даними Державного реєстру виборців, в Україні мають право голосувати близько 30 мільйонів виборців.

Це сьомі вибори президента з часів проголошення незалежності України. У них брала участь рекордна кількість кандидатів у президенти - 39.

За даними Центральної виборчої комісії, на підготовку і проведення виборів в Україні планувалося витратити 1,95 млрд гривень.

Де хто переміг

Найбільше підтримали Володимира Зеленського в Луганській, Дніпропетровській, Одеській, Донецькій, Харківській та Запорізькій областях.

Найменшою була підтримка переможця виборів у Львівський, Тернопільській, Івано-Франківській, Рівненській областях та Києві.

Чинний президент Петро Порошенко на рівні регіонів переміг лише у Львівській області.

Загалом він став лідером перегонів у 15 зі 199 округів в Україні та в закордонному виборчому окрузі.

Зокрема, чинного президента підтримали всі 12 округів у Львівській області.

В Івано-Франківській області чинний президент переміг в одному з семи округів - №83 (частина Івано-Франківська).

Він також виграв у двох з п'яти округів Тернопільської області - №163 (частина Тернополя) та №165 (частина Тернополя, місто Бережани, Бережанський, Зборівський, Козівський, Підгаєцький райони).

Найменше підтримали чинного президента в Луганській, Донецькій, Одеській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Як проголосували українці за кордоном

У закордонному виборчому окрузі Петро Порошенко отримав 54,7%. В його опонента Володимира Зеленського - понад 43,8% голосів.

Президент Порошенко переміг на дільницях у 45 країнах, зокрема, у США, Канаді, Британії, Франції, Німеччині, Австрії, Іспанії, Італії, Португалії, Нідерландах, Швеції, Ізраїлі, Китаї та Японії.

Володимир Зеленський переміг на дільницях у 24 країнах, зокрема, у Польщі, Словаччині, Чехії, Угорщині, Білорусі, Литві, Латвії, Естонії, Молдові, Грузії, Азербайджані та Вірменії.

На дільницях в Алжирі, Кувейті та Чилі обидва кандидати набрали рівну кількість голосів.

У голосуванні за кордоном взяли участь майже 60 тисяч виборців.

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