Спалах кору в США: Трамп вимагає вакцинації, студентів відправляють на карантин

Копирайт изображения Reuters Image caption Президент США Дональд Трамп заявив, що американці мають зробити щеплення від кору

Президент США Дональд Трамп на тлі спалаху кору в країні заявив, що американці мають зробити щеплення.

"Вакцинації є дуже важливими", - заявив він журналістам біля Білого Дому.

У США зафіксовано 700 випадків захворювання на кір, повідомили в Центрах з контролю та профілактики захворювань в США.

Раніше президент Трамп пов'язував вакцинацію з аутизмом в дітей. Медики ставлять під сумнів це популярне серед противників вакцинацій твердження.

Рівень вакцинації в США неухильно знижується, багато батьків відмовляються від неї через світоглядні або релігійні причини. Деякі, відомі як "анти-вакцинатори", вірять у дискредитовану інформацію, що начебто вакцини викликають аутизм у дітей.

У Центрах з контролю та профілактики захворювань в США повідомили, що кількість випадків захворювання на кір досягла рівня, якого не спостерігали з 2000 року, коли хвороба була викорінена у країні.

Президент Трамп звернувся до американців у той час, як сотні співробітників і студентів університетів були відправлені на карантин через побоювання, що вони, можливо, захворіли на кір.

Ті, хто був підданий ризику інфікування, попросили залишитися вдома, якщо вони не могли довести наявність щеплень.

Станом на четвер, 82 людини з Університету Каліфорнії не змогли довести, що мають щеплення, повідомляє університет.

У штаті Каліфорнійського державного університету 156 осіб, зокрема працівників бібліотеки та студентів, не змогли надати документи про щеплення та залишилися на карантині, повідомляє агентство AP.

Що Трамп раніше казав про щеплення?

Останні коментарі пана Трампа помітно відрізняються від його попередніх публічних заяв про щеплення.

Під час республіканських первинних дебатів у 2015 році він припустив, що є вакцини, які викликали те, що він назвав "епідемією" аутизму. Він сказав, що виступає за вакцини, але хоче "менших доз протягом більш тривалого періоду часу".

Він також провів зустрічі з декількома відомими "анти-вакцинаторами" перед виборами 2016 року.

Дональд Трамп раніше також пов'язував щеплення з аутизмом у своїх дописах в соцмережах.

Кір захоплює планету?

Кір є дуже інфекційним захворюванням і може викликати серйозні ускладнення здоров'я, зокрема, пошкодження легенів і мозку.

Проте, попри небезпеку, рівень вакцинації в багатьох країнах скорочується.

Протягом перших трьох місяців 2019 року у світі було зареєстровано понад 110 тисяч випадків кору, що на 300% більше, ніж у минулому році, повідомила Всесвітня організація з охорони здоров'я.

Збільшення кількості випадків кору в США "є частиною глобальної тенденції, що спостерігається останні кілька років, у той час як інші країни борються зі зниженням показників вакцинації", - йдеться в повідомленні Центрів з контролю та профілактики захворювань в США.

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram!