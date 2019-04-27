На Шрі-Ланці знову вибухи і перестрілка

Копирайт изображения Getty Images

Поліція Шрі-Ланки вступила в перестрілку з озброєною групою на сході країни під час рейду, пов'язаного з вибухами, що сталися минулої неділі й забрали життя щонайменше 250 людей. На місці перестрілки виявили 15 тіл, зокрема шістьох дітей, розповів Reuters військовий представник.

Все сталося у місті Сентамаруту, що на східному узбережжі острова.

Повідомляється, що поліцейські діяли за наводкою, а озброєна група, на слід якої вони вийшли, здійснила три вибухи, після чого почалася перестрілка.

Під час іншого рейду в цей же день поліція виявила вибухівку та прапори "Ісламської держави", яка раніше взяла на себе відповідальність за вибухи.

Поліція і військові заявляли, що у перестрілці були вбиті четверо озброєних людей і один мирний житель. Агентство France-Presse з посиланням на владу повідомляло, що серед вбитих - двоє ймовірних бойовиків "Ісламської держави".

Вибухи 21 квітня

Копирайт изображения Getty Images Image caption Одна з церков після вибуху минулого тижня

Цього тижня стало відомо, що влада Шрі-Ланки отримувала попередження спецслужб про підготовку атак. Але прем'єр-міністр країни Раніл Вікремесінгхе заявив BBC, що не був у курсі цих попереджень.

Скоординовані вибухи, які смертники здійснили на католицький Великдень у фешенебельних готелях і церквах, забрали життя понад 250 людей. Загалом сталося вісім вибухів: три - в церквах під час пасхальних служб, три - в дорогих готелях, сьомий - поблизу столичного зоопарку, восьмий - в районі Дематагода в Коломбо.

Влада Шрі-Ланки задіяла близько 10 тисяч правоохоронців по всій країні на пошуки причетних до нападів та охорони порядку.

Навколо мечетей посилили охорону на час п'ятничних молитов (мусульмани складають меншість в Шрі-Ланці), через тривогу щодо нападів у відповідь.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Свідки нападів на Шрі-Ланці кажуть, що не уявляють, хто міг вчинити таке з людьми.

Президент Шрі-Ланки Мітріпала Сірісена повідомив журналістам, що, за даними спецслужб, в країні було 130 підозрюваних, пов'язаних з "Ісламським державою", і 70 з них все ще перебувають на волі.

Глава поліції Шрі-Ланки Пуджітх Джаясундару пішов у відставку через те, що його підлеглі не змогли запобігти вибухам.

Повідомлялося, що до вибухів може бути причетене угрупування "Джамаат ат-Таухид аль-Ватанія". Водночас влада Шрі-Ланки впевнена, що місцеві екстремісти не могли зробити настільки масштабне напад поодинці, а були пов'язані з міжнародною мережею.

Угруповання "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за напади й опублікувала відео з зображенням восьми осіб, нібито учасників нападів, але окрім цього не було наведено жодних доказів.

Стежте за нами в Telegram! Ми щодня надсилаємо добірку найкращих статей.