Путін хоче спростити російське громадянство вже для всіх українців

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Президент Росії Володимир Путін заявив, що Кремль розглядає можливість надавати громадянство РФ у спрощеному порядку не тільки жителям самопроголошених "ДНР" і "ЛНР", а й громадянам всієї України.

"Ми взагалі думаємо про те, щоб надавати у спрощеному порядку громадянам України наше громадянство", - сказав російський президент на прес-конференції за підсумками візиту в Китай.

Він додав, що рішення про надання громадянства РФ у спрощеному порядку жителям ОРДЛО було "не спонтанним".

"Перш, ніж підписати цей указ, ми все порахували: і кількість претендентів на наші паспорти, і кількість пенсіонерів з цього числа - це приблизно одна третина з того контингенту, який, як ми вважаємо, може претендувати на наше громадянство", - відзначив Володимир Путін.

Він також запевнив, що всі соціальні зобов'язання перед росіянами будуть виконані - попри нове навантаження на бюджет через рішення надавати громадянство РФ у спрощеному порядку жителям непідконтрольних Києву районів Донбасу.

"З приводу виконання або невиконання наших соціальних зобов'язань перед нашими громадянами в Росії: сумнівів немає - всі соціальні зобов'язання, абсолютно всі соціальні виплати, пенсії, їхнє підвищення - все буде виконано. Тут немає ніяких сумнівів", - заявив Володимир Путін.

Паспорти для жителів ОРДЛО

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Указ про спрощене надання громадянства жителям окремих районів Донецької і Луганської областей 24 квітня.

У розмові з BBC News міністр з питань тимчасово окупованих територій Вадим Черниш розповідав, що за приблизними підрахунками, у непідконтрольних районах Донеччини і Луганщини зараз проживає максимум 2,7-2,8 мільйона мешканців.

А Російська служба Бі-бі-сі підрахувала, що таке рішення російського президента можу коштувати його країні мільярди рублів.

Наприклад, економіст Євген Гонтмахер вважає, що витрати російського бюджету на пенсії жителям Донбасу складатимуть близько 100 млрд рублів на рік.

Президент Петро Порошенко назвав це рішення Росії "безпрецедентним втручанням у справи незалежної країни": "Незаконна видача паспортів РФ за так званим південноосетинським та придністровським сценарієм - це спроба виправдати та легітимізувати військову присутність Росії на окупованій частині Донбасу".

А команда переможця президентських виборів в Україні Володимира Зеленського вважає, що своїм рішенням Росія "визнала свою відповідальність у якості держави-окупанта".

Зустріч з Зеленським

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Володимир Путін також висловився про можливу зустріч з Володимиром Зеленським.

"Якщо у нас колись буде зустріч, почнуться якісь переговори, чого я не виключаю, то ми, перш за все, повинні говорити про те, як закінчити конфлікт на південному сході України", - пообіцяв російський президент, якого Україна звинувачує у розпалюванні конфлікту на Донбасі.

Путін згадав заяви Володимира Зеленського у ході виборчої кампанії про те, що той не збирається підписувати закон про амністію для учасників незаконних збройних формувань на Донбасі і не згоден з наданням особливого статусу для ОРДЛО. Російський президент розповів, що вважає це порушенням Мінських угод.

"А як можна без виконання Мінських угод вирішувати проблему ЛНР/ДНР? Я б із задоволенням поставив йому ці питання і подискутував на ці теми", - зізнався президент Росії.

Київ же у невиконанні Мінських угод звинувачує саме Росію, чиї війська, на думку української влади та західних країн, продовжують підтримувати незаконні збройні формування через неконтрольовані ділянки кордону. Кремль це заперечує.

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