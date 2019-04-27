Вибух на шахті в "ЛНР": підняли всіх 17 загиблих

Копирайт изображения Getty Images Image caption На момент вибуху під землею перебували 20 шахтарів

Внаслідок вибуху на шахті "Східкарбон" в селищі Юріївка, яке розташоване біля Луганська і контролюється бойовиками "ЛНР", загинули 17 гірників, повідомив представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини на Донбасі Павло Лисянський.

"Рятувальна операція на шахті ""Східкарбон" завершена. Загинули 17 шахтарів. Всі тіла підняли на поверхню.

Аварія сталась ще 25 квітня й загалом на момент вибуху в шахті працювали 20 гірників, троє з яких самостійно вибралися на поверхню.

Керівництво "ЛНР" вказує, що аварія сталась внаслідок вибуху метану.

Пан Лисянський вказує, що в "ЛНР" не було потрібного обладнання для рятувальних робіт, тож там звернулись за допомогою до Росії.

Голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець повідомив у Facebook, що керівництво шахти не звернулося за допомогою українських рятувальників з Лисичанська, хоча вони могли б приїхати на місце аварії швидше за російських.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Шахта "Східкарбон" не працювала у 2015-2017 роках

"Шахтарям, які опинилися в кам'яній пастці, не була надана своєчасна допомога. Представники шахти вирішили звертатися до уряду Росії, щоб ті направили представників гірничорятувальної служби на місце аварії, а це відстань 200 км. Поруч є загін гірничорятувальної служби у Лисичанську, який міг оперативно приїхати на місце аварії", - повідомив пан Волинець.

Лише вранці 26 квітня до шахти прибули рятувальники, на той момент з-під завалів вже дістали тіла трьох гірників.

Більшість шахтарів - чоловіки із сусідніх міст Алчевська і Перевальська, декілька людей - із селища Біле.

Як повідомляло українське видання theБабель з посиланням на місцевих жителів, протягом 25 квітня на шахті пролунали кілька потужних вибухів, а потім спалахнула пожежа, з якою довго не могли впоратися.

Агенція ТАСС повідомляла, що шахта "Східкарбон" не працювала з другого півріччя 2014 року через бойові дії, а роботу відновила лише у січні 2018 року.

У 2018 році видобуток вугілля на шахті склав майже 30 тисяч тонн. Це вугілля постачається на металургійні підприємства Алчевська, Донецька та Єнакієвого.

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