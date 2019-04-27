"Ми люди Зеленського": обраний президент заявив про "нову секту"

Копирайт изображения UNIAN Image caption Володимир Зеленський

Переможець президентських виборів Володимир Зеленський, який перебуває на відпочинку в Туреччині, записав звернення в Instagram і розповів про новий вид махінації його іменем.

"Хочу розказати про таку нову секту під назвою - ми люди Зеленського. Ми від нього прийшли до вас", - розповів пан Зеленський.

За його словами, аферисти та самозванці намагаються прикритись його іменем.

"Зараз ходять такі аферисти - до мерів, прокурорів, суддів, облрад, малого, середнього і великого бізнесу. Кажуть, ми все "вирішуємо", все буде, як ми скажемо, нам мандат дав Зеленський. Таких аферистів дуже багато, але я нікого ні на що не уповноважував і в майбутньому не збираюсь", - повідомив Володимир Зеленський.

Він дав пораду, як діяти у такому випадку - "покажіть їм це відео, а краще зніміть їх на камеру, а ще краще - зверніться до правоохоронних органів".

В п'ятницю 26 квітня Володимир Зеленський через відео повідомив, що на кілька днів летить на відпочинок до Туреччини.

"Домовлялись бути відкритими. Так ось. Вилітаємо до Туреччини. Відвожу дітей на щорічний фестиваль "Весело", - повідомив Зеленський.

"Весело" - це щорічний фестиваль, який студія "Квартал 95" проводить у турецькому Бодрумі.

Суперечка з ЦВК

Напередодні Володимир Зеленський оприлюднив відеозвернення, в якому звинуватив ЦВК у затягуванні офіційного оголошення результатів виборів.

"Відбуваються дуже кумедні речі. Перемога є, а повноважень немає", - каже Зеленський.

За його словами, оголошення його перемоги затягують, щоб Верховна Рада змогла відкласти дату його інавгурації, і, як наслідок, він не мав можливості "навіть думати про розпуск" парламенту.

"Мені здається, це не справедливо. Президент, в якого є підтримка 73%, має право принаймні думати про це і має право мати цю можливість. Система боїться. Це значить одне: ми всіх переможемо і все буде добре", - каже Зеленський.

На звинувачення Зеленського згодом відповів заступник голови ЦВК Євген Радченко, який заявив, що Центральна виборча комісія приймає протоколи від окружних виборчих комісій з "безпрецедентною швидкістю".

Він нагадав, що згідно з законом, на офіційне оголошення результатів виборів у ЦВК є 10 днів, а станом на 25 квітня (момент звернення Зеленського) йшов лише четвертий.

"ЦВК прийняла майже всі протоколи окружних виборчих комісій. Це така швидкість, порівняно з іншими виборчими кампаніями, яка може бути названою безпрецедентною", - запевнив Євген Радченко.

Стежте за нами в Telegram! Ми щодня надсилаємо добірку найкращих статей.