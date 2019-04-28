Зеленський відповів Путіну про спрощене громадянство РФ для всіх українців

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Володимир Зеленський порадив російській владі "даремно не витрачати час, намагаючись спокусити громадян України паспортами РФ".

Про це переможець президентських виборів написав на своїй сторінці у Facebook, коментуючи слова Володимира Путіна, який заявив, що Росія розглядає можливість надавати громадянство РФ у спрощеному порядку не лише жителям самопроголошених "ДНР" і "ЛНР", а й громадянам всієї України.

"Ми чудово знаємо, що російський паспорт надає насправді. Це право бути заарештованим за мирний протест. Це право не мати вільних та конкурентних виборів. Це право взагалі забути про наявність природних прав та свобод людини", - каже Зеленський.

Тому, пише він, Кремлю не варто намагатися спокусити громадян України російськими паспортами.

"Можливо, хтось зробить це заради заробітку або ховаючись від кримінальних розслідувань. Ми навіть можемо надати Володимиру Путіну перелік тих громадян України, яким у найближчий час стане дуже некомфортно у країні, яку вони цинічно грабували, зловживаючи високими посадами".

"Не слід говорити з Україною і українцями мовою загроз, військового та економічного тиску. Це не найкращий шлях до припинення вогню та розблокування Мінського процесу", - написав Зеленський.

Переможець президентських виборів додав, що все ж готовий до переговорів з Росією, але виключно в Нормандському форматі.

"Сподіваюсь, що на найближчий зустрічі у Нормандському форматі Росія продемонструє готовність до деескалації. Конкретним підтвердженням цієї готовності має стати взаємний обмін нашими громадянами у форматі "всіх на всіх". Без винятків. З нашого боку ми готові обговорювати нові умови співіснування України та Росії".

При цьому, на думку Зеленського, справжня деескалація у відносинах країн відбудеться лише після повної деокупації як Донбасу, так і Криму.

Путін - про російські паспорти для всіх українців

Напередодні Володимир Путін заявив, що Кремль розглядає можливість надавати громадянство РФ у спрощеному порядку не тільки жителям самопроголошених "ДНР" і "ЛНР", а й громадянам всієї України.

"Ми взагалі думаємо про те, щоб надавати у спрощеному порядку громадянам України наше громадянство", - сказав російський президент на прес-конференції за підсумками візиту в Китай.

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Він додав, що рішення про надання громадянства РФ у спрощеному порядку жителям ОРДЛО було "не спонтанним".

"Перш, ніж підписати цей указ, ми все порахували: і кількість претендентів на наші паспорти, і кількість пенсіонерів з цього числа - це приблизно одна третина з того контингенту, який, як ми вважаємо, може претендувати на наше громадянство", - відзначив Володимир Путін.

Він також запевнив, що всі соціальні зобов'язання перед росіянами будуть виконані - попри нове навантаження на бюджет через рішення надавати громадянство РФ у спрощеному порядку жителям непідконтрольних Києву районів Донбасу.

Прокоментував Володимир Путін і можливість зустрічі з переможцем президентських виборів в Україні Володимиром Зеленським."Якщо у нас колись буде зустріч, почнуться якісь переговори, чого я не виключаю, то ми, перш за все, повинні говорити про те, як закінчити конфлікт на південному сході України", - пообіцяв російський президент, якого Україна звинувачує у розпалюванні конфлікту на Донбасі.

Путін згадав заяви Володимира Зеленського у ході виборчої кампанії про те, що той не збирається підписувати закон про амністію для учасників незаконних збройних формувань на Донбасі і не згоден з наданням особливого статусу для ОРДЛО. Російський президент розповів, що вважає це порушенням Мінських угод.

"А як можна без виконання Мінських угод вирішувати проблему ЛНР/ДНР? Я б із задоволенням поставив йому ці питання і подискутував на ці теми", - зізнався президент Росії.

Київ же у невиконанні Мінських угод звинувачує саме Росію, чиї війська, на думку української влади та західних країн, продовжують підтримувати незаконні збройні формування через неконтрольовані ділянки кордону. Кремль це заперечує.

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