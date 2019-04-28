Стрілянина у синагозі в Каліфорнії: поліція затримала підозрюваного
В американському місті Повей (штат Каліфорнія) озброєний чоловік відкрив вогонь у місцевій синагозі під час святкування Песаха.
За повідомленнями місцевої поліції, одна жінка загинула, ще троє людей отримали поранення.
Правоохоронці вже затримали ймовірного нападника - ним виявився 19-річний Джон Ірнест, житель міста Сан-Дієго.
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На момент вчинення нападу він вже перебував під слідством через його можливу причетність до пожежі, що в березні сталася у мечеті в одному з сусідніх міст.
Відомо, що нападник був озброєний напівавтоматичною гвинтівкою типу AR-15.
Що відомо про напад?
Правоохоронці розповіли, що наразі вивчають сторінки підозрюваного в соцмережах і відкритий лист з антисемітським змістом, який Ірнест міг опублікувати в мережі напередодні злочину.
Цей лист був оприлюднений за вісім годин до нападу на сайті 8chan, його автор називав себе Джоном Ірвіном.
Він розповів, що на стрілянину в синагозі його "надихнули" напади на мечеті в Новій Зеландії, які сталися минулого місяця.
За даними поліції, напад стався близько 11:30 за місцевим часом - саме тоді правоохоронці отримали перше повідомлення про стрілянину.
Затримати Ірнеста вдалося не одразу: один з офіцерів почав стріляти по його машині, але той все ж зміг втекти з місця злочину. Незабаром його зміг арештувати вже інший поліцейський.
В одній з лікарень Повея, підтвердили, що близько 12:30 до них доправили чотирьох постраждалих.
"У нас було чотири людини з вогнепальними пораненням. Одна людина дійсно померла. Рабин поранений у руку. Інші поранення, як я розумію, не становлять загрози життю", - сказав мер міста Повей Стів Ваус.
"За моїми даними, це був хтось з ненавистю в серці, ненавистю до єврейської общини", - каже він.
Напад на синагогу вже прокоментував президент США Дональд Трамп.
"На цей момент все виглядає як злочин на ґрунті ненависті. Моє глибоке співчуття постраждалим. Ми доберемося до суті", - сказав він.
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