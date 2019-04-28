Стрілянина у синагозі в Каліфорнії: поліція затримала підозрюваного

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В американському місті Повей (штат Каліфорнія) озброєний чоловік відкрив вогонь у місцевій синагозі під час святкування Песаха.

За повідомленнями місцевої поліції, одна жінка загинула, ще троє людей отримали поранення.

Правоохоронці вже затримали ймовірного нападника - ним виявився 19-річний Джон Ірнест, житель міста Сан-Дієго.

На момент вчинення нападу він вже перебував під слідством через його можливу причетність до пожежі, що в березні сталася у мечеті в одному з сусідніх міст.

Відомо, що нападник був озброєний напівавтоматичною гвинтівкою типу AR-15.

Що відомо про напад?

Правоохоронці розповіли, що наразі вивчають сторінки підозрюваного в соцмережах і відкритий лист з антисемітським змістом, який Ірнест міг опублікувати в мережі напередодні злочину.

Цей лист був оприлюднений за вісім годин до нападу на сайті 8chan, його автор називав себе Джоном Ірвіном.

Він розповів, що на стрілянину в синагозі його "надихнули" напади на мечеті в Новій Зеландії, які сталися минулого місяця.

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За даними поліції, напад стався близько 11:30 за місцевим часом - саме тоді правоохоронці отримали перше повідомлення про стрілянину.

Затримати Ірнеста вдалося не одразу: один з офіцерів почав стріляти по його машині, але той все ж зміг втекти з місця злочину. Незабаром його зміг арештувати вже інший поліцейський.

В одній з лікарень Повея, підтвердили, що близько 12:30 до них доправили чотирьох постраждалих.

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"У нас було чотири людини з вогнепальними пораненням. Одна людина дійсно померла. Рабин поранений у руку. Інші поранення, як я розумію, не становлять загрози життю", - сказав мер міста Повей Стів Ваус.

"За моїми даними, це був хтось з ненавистю в серці, ненавистю до єврейської общини", - каже він.

Напад на синагогу вже прокоментував президент США Дональд Трамп.

"На цей момент все виглядає як злочин на ґрунті ненависті. Моє глибоке співчуття постраждалим. Ми доберемося до суті", - сказав він.

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