Подорожчання закордонних паспортів та ID-карток: наскільки зросте ціна документів

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З 1 липня 2019 року вартість оформлення паспорта громадянина України у вигляді ID-картки та паспортів для виїзду за кордон зросте.

Згідно з інформацією державного підприємства "Документ", уряд прийняв рішення про підвищення вартості адміністративних послуг та бланків при оформленні паспортів.

Сума адмінзбору складає частину вартості оформлення документів, друга частина — послуги підприємства, які зараз коштують 400 гривень.

З 1 липня вартість адмінзбору буде такою:

При нетерміновому оформленні ID-картки (до 20 робочих днів) - 345 гривень замість нинішніх 279 гривень.

При оформленні ID-картки (до 10 робочих днів) - 471 гривня замість 366 гривень.

При нетерміновому оформленні закордонного паспорта (до 20 робочих днів) - 682 гривні замість 557,32 гривні.

При оформленні закордонного паспорта (до 7 робочих днів) - 1 034 гривні, раніше 810,32 гривні.

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Таким чином, при збереженні вартості послуг підприємства, нетермінове оформлення закордонного біометричного паспорта обійдеться у 1 082 гривні, замість нинішніх 957,32 гривні.

У підприємстві зазначають, що вартість оформлення документів зросла вперше з 2016 року. Частина отриманих додатково коштів (близько 200 мільйонів гривень) піде до місцевих бюджетів у 2019 році.

Перерва у видачі паспортів

З вечора 27 квітня по ранок 2 травня Державна міграційна служба припинила видачу закордонних паспортів та ID-карток.

У відомстві повідомляють, що планують у цей період провести роботи з технічного обслуговування обладнання, яке відповідає за роботу системи з видачі документів.

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