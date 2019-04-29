Після вибухів на Шрі-Ланці влада заборонила одяг, що закриває обличчя

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Влада Шрі-Ланки ввела заборону на носіння одягу, що прикриває обличчя. Рішення схвалили після серії вибухів у готелях і церквах, які сталися 21 квітня і забрали життя принаймні 250 людей.

Президент Маїтріпала Сірісена сказав, що використає закон про надзвичайний стан, щоб запровадити обмеження вже з понеділка.

За його словами, будь-який одяг, який прикриває обличчя і заважає ідентифікації особи, буде заборонений для забезпечення національної безпеки.

При цьому назв нікаба і бурки - традиційного мусульманського одягу - президент окремо не згадав. Проте нові правила сприймаються саме як спосіб обмежити їх носіння.

Ситуація на Шрі-Ланці, де трохи більше тижня тому пролунала серія вибухів, досі лишається напруженою.

Десятки підозрюваних були арештовані, проте влада повідомляє, що велика кількість бойовиків і досі перебувають на свободі.

Населення Шрі-Ланки - 21 мільйон людей. Близько 10% з них складають мусульмани.

Вважається, що лише невелика кількість місцевих жінок носять нікаби і бурки, які закривають обличчя.

Минулого тижня ідею заборонити такий тип одягу висунув один з місцевих депутатів.

На його думку, це рішення має бути схвалене задля забезпечення безпеки.

Впродовж вихідних вулиці Шрі-Ланки патрулювали тисячі військових. Вони, зокрема, охороняли місцеві церкви і мечеті.

Недільні церковні служби по всій країні були скасовані, проте чимало вірян зібралися біля храму Святого Антонія, який був сильно пошкоджений внаслідок вибухів.

Кількість арештованих поліцією наразі складає близько 150 людей.

Влада також розшукує ще 140 прихильників ісламського угруповання "Ісламська держава", яке взяло на себе відповідальність за серію атак.

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