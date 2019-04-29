Вибори в Іспанії: перемагають соціалісти, до парламенту проходять ультраправі

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На виборах, що пройшли в Іспанії у неділю, перемогла правляча Соціалістична партія, проте абсолютної більшості місць в парламенті вона не отримала. Щоб сформувати уряд, їй знадобиться підтримка інших партій.

За результатами підрахунку 99,4% бюлетенів, соціалісти отримали 28,7% голосів.

Головною сенсацією виборів стала ультраправа партія Vox, яка набирає трохи більше 10% голосів і вперше проходить до парламенту.

Правоцентристська Народна партія, яка неодноразово змінювала соціалістів у владі з часів переходу до демокартії після диктатури Франко, показала найгірший результат у своїй новітній історії - 16,7%.

Багато хто вважає, що голоси в неї відібрали саме ультраправі.

Як і в інших європейських країнах, в Іспанії різко зросла популярність радикальних правопопулістських політичних сил.

Партія Vox виступає проти мультикультуралізму, фемінізму і необмеженої міграції. За останніми оцінками, вона отримує 24 місця в парламенті з 350.

Прем'єр-міністр соціалістів Педро Санчез позиціонував себе як головну альтернативу ультраправим.

Його партія може отримати 123 мандати. Колишні партнери Соціалістичної партії по коаліції, партія Podemos, - 42.

Жодна з партій не зможе набрати абсолютної більшості і отримати більше 176 місць в парламенті. Таким чином, прем'єру Санчезу доведеться формувати коаліцію.

Що відбувалося після кризи в Каталонії?

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Ситуація в Іспанії залишається нестабільною після референдуму про незалежність Каталонії, який іспанська влада визнала незаконним.

Прем'єр-міністр Іспанії змушений був оголосити дострокові вибори після того, як депутати, які виступають за незалежність Каталонії, відмовилися голосувати за проект бюджету на 2019 рік.

Санчез, який займає посаду прем'єра з літа минулого року, під час передвиборчої кампанії попереджав, що Іспанія може повторити долю Фінляндії, де два тижні тому ультраправа партія неочікувано посіла друге місце на виборах.

Реванш ультраправих

Тривалий час вважалося, що в Іспанії ультраправі політики не мають перспектив - мовляв, занадто свіжими є спогади про режим Франко.

Проте партія Vox довела інше, у грудні неочікувано отримавши 10 мандатів у місцевому парламенті Андалусії.

Експерти вважають, що успіх ультраправих - реакція на спробу Каталонії проголосити незалежність.

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У лютому кілька десятків тисяч людей вийшли на акцію протесту в Мадриді, щоб висловити протест проти планів іспанського уряду призначити посередника для переговорів з сепаратистами.

"Зростання популярності Vox - це землетрус в іспанській політиці", - каже Бонні Філд, професор політології з Університету Бентлі в США. Водночас вона закликає не перебільшувати успіх ультраправих.

У програмі Vox, зокрема, згадується скасування автономії Каталонії, видворення мігрантів, протистояння "радикальному фемінізму" і заборона партій, що виступають за розділ країни.

Каталонське питання

Одне з ключових питань передвиборчих перегонів - доля Каталонії. Місцеві націоналісти повернулися до влади в Барселоні у травні - після семи місяців прямого правління Мадриду в регіоні.

Педро Санчез виступав за переговори з сепаратистами, і цим накликав на себе звинувачення у зраді батьківщини.

За жорстку позицію щодо Каталонії, окрім Vox, також виступають права Народна партія і ліберальна партія "Громадяни", які пропонують повернути пряме управління регіоном із Мадриду. Podemos пропонує провести ще один референдум.

Попри непросту ситуацію з економікою і безробіття, ці проблеми під час передвиборчої кампанії майже не згадувалися.

"Ці вибори - не про економіку. Це нова ситуація, з якою ми не мали справи впродовж останніх 20 років. Ця кампанія залишиться пов'язаною з питаннями ідентичності і проблемою Каталонії. Здається, що економіка припинила бути глобальною проблемою", - пояснює Хуан Родрігез Теруель, професор політології Університету Валенсії.

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