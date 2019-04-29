$1,2 млрд за перший вікенд: "Месники"встановили новий рекорд світового кінопрокату

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Фільм "Месники: Завершення" встановив новий світовий рекорд, зібравши 1,2 мільярда доларів лише за перший тиждень прокату.

Попередній рекорд належав іншій частині месників - "Війні нескінченності", - яка в перші вихідні зібрала понад 640 мільйонів доларів.

"Месники: Завершення" - це вже 22 фільм про супергероїв, знятий компанією Marvel Studios.

Нова частина кінофраншизи лише у США вже зібрала понад 350 мільйонів доларів, ще близько 330 мільйонів - у Китаї.

"Ми вражені реакцією глядачів і прихильників в усьому світі", - каже Кетрін Тафф, представниця Walt Disney Pictures - компанії, якій належить Marvel Studios.

За даними агентства Bloomberg, 57% аудиторії фільму - чоловіки, серед яких найбільше представників вікової категорії 25-34 роки.

За прогнозами експертів, загальні збори стрічки мають всі шанси досягти позначки в 2,5 мільярда доларів.

Лише один фільм в історії збирав більшу суму: у 2009 році "Аватар" Джеймса Кемерона зібрав у світовому прокаті майже 2,8 мільярда доларів.

Перший фільм популярної кінофраншизи "Месники" - "Залізна людина" - вийшов на екрани у 2008 році.

"Месники: Завершення" отримав схвальні відгуки як від кіноглядачів, так і від кінокритиків.

Рейтинг фільму на популярному сайті Rotten Tomatoes, який збирає і аналізує рецензії кіноекспертів, складає 96%.

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