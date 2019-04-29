У Бразилії чоловік помер після падіння на подіумі: глядачі думали, це частина шоу

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26-річний Талес Соарес, який працював моделлю, впав на подіум прямо під час свого дефіле і незабаром помер.

Соарес брав участь у показі, влаштованому брендом одягу Ocksa в рамках тижня моди São Paulo Fashion Week.

Відразу після падіння чоловіка доправили до лікарні, але врятувати його так і не вдалося.

Частина глядачів, які були присутні на заході, певний час були впевнені, що весь інцидент - лише частина шоу.

Смерть Соареса підтвердили організатори São Paulo Fashion Week. Вони висловили співчуття рідним і близьким Соареса.

На відеозаписах, які поширюють користувачі соцмереж, видно, як чоловік проходить подіумом в один бік, після чого розвертається і падає.

Наразі лишається незрозумілим, що саме призвело до падіння Соареса.

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