У Бразилії чоловік помер після падіння на подіумі: глядачі думали, це частина шоу
26-річний Талес Соарес, який працював моделлю, впав на подіум прямо під час свого дефіле і незабаром помер.
Соарес брав участь у показі, влаштованому брендом одягу Ocksa в рамках тижня моди São Paulo Fashion Week.
Відразу після падіння чоловіка доправили до лікарні, але врятувати його так і не вдалося.
Частина глядачів, які були присутні на заході, певний час були впевнені, що весь інцидент - лише частина шоу.
Смерть Соареса підтвердили організатори São Paulo Fashion Week. Вони висловили співчуття рідним і близьким Соареса.
На відеозаписах, які поширюють користувачі соцмереж, видно, як чоловік проходить подіумом в один бік, після чого розвертається і падає.
Наразі лишається незрозумілим, що саме призвело до падіння Соареса.
Стежте за нами в Telegram! Ми щодня надсилаємо добірку найкращих статей.