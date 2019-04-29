У Росії відкрився перший центр видачі паспортів РФ для жителів "ЛНР" - ЗМІ

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У Ростовській області запрацював перший центр видачі російських паспортів для жителів так званої "ЛНР". Про це повідомляє низка російських ЗМІ.

Як пише "Інтерфакс", центр відкрився у місті Новошахтинськ. Цю інформацію журналістам підтвердив представник Головного управління у справах міграції МВС Росії Кирилл Алзінов.

"Сьогодні центр починає роботу в тестовому режимі. Наразі ми приймаємо документи від уповноважених осіб "ЛНР". Разом зі зростанням кількості звернень ми будемо збільшувати кількість таких пунктів", - сказав Алзінов.

За його словами, центр може прийняти до 200 звернень на день.

Алзінов також розповів, що вже у вівторок запрацює ще один центр видачі російських паспортів, який прийматиме документи для оформлення російських паспортів для мешканців так званої "ДНР".

Спрощене громадянство

Указ про спрощене надання громадянства жителям тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей президент Росії Володимир Путін підписав 24 квітня.

Відповідно до опублікованого у середу указу, право на спрощене отримання громадянства мають люди, які постійно проживають на Донбасі.

Помічник президента Росії Владислав Сурков у коментарі ТАСС назвав це рішення "справедливим та неминучим".

"Це борг Росії перед людьми, які говорять та думають російською, які зараз опинилися в дуже важкій ситуації через репресивні дій київського режиму", - сказав він.

В Україні діями Кремля обурені. Як чинний президент Петро Порошенко, так і переможець президентських виборів Володимир Зеленський засудили видачу російських паспортів жителям тимчасово окупованих територій і закликали західних партнерів посилити санкції проти Росії.

За кілька днів Володимир Путін заявив, що Росія розглядає можливість надавати громадянство РФ у спрощеному порядку не лише жителям самопроголошених "ДНР" і "ЛНР", а й громадянам всієї України.

Ця ідея в Україні викликала не менш бурхливу реакцію.

Володимир Зеленський, зокрема, порадив Росії "даремно не витрачати час, намагаючись спокусити громадян України паспортами РФ".

"Ми чудово знаємо, що російський паспорт надає насправді. Це право бути заарештованим за мирний протест. Це право не мати вільних та конкурентних виборів. Це право взагалі забути про наявність природних прав та свобод людини", - сказав Зеленський.

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