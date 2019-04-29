Копирайт изображения Getty Images Image caption Догерті зіграла Бренду Волш у серіалі "Беверлі-Гіллз, 90210"

Шеннен Догерті, яка в оригінальному серіалі "Беверлі-Гіллз" втілила Бренду Волш, заявила, що візьме участь у зйомках перезапуску цього популярного серіалу.

Новий серіал буде називатись "БГ90210".

У перезапуску зіграють також інші зірки оригіналу: Джейсон Прістлі (Брендон Волш із серіалу), Дженні Гарт (у ролі Келлі Тейлор), Ян Зірінг (у ролі Стіва Сандерса), Габріель Картеріс (у ролі Андреа Цукермана), Брайан Остін Грін (Девід Сільвер із сералу) і Торі Спеллінг (у ролі Донни Мартін).

Шеннен Догерті та Люк Перрі були єдиними основними акторами з оригінального серіалу, які не погодились на участь у новому шоу на момент його анонсу.

Перрі помер у березні у віці 52 років після інсульту.

На екрані Перрі втілив серцеїда Ділана Макея, а його колишні колеги із серіалу були серед тих, хто прийшов вшанувати пам'ять актора після смерті.

Догерті сказала тоді журналістам, що її "серце розбите".

Відповідно до інформації телекомпанії Fox, новий серіал "БГ90210" надихається реальним життям і стосунками акторів, а також продемонструє "здорову дозу неповаги".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Оригінальний серіал мав великий успіх у всьому світі

Догерті поверталася до ролі Бренди Волш заради декількох епізодів продовження 90210 у 2008 році.

Також акторка знімалася у популярному серіалі "Зачаровані" (в Україні виходив під назвою "Усі жінки — відьми"), де грала роль одну із сестер чародійок Прю Галлівел.

У 2015 році Догерті діагностували рак молочної залози, який поширився на її лімфатичні вузли, і у 2016 році вона пройшла через процедуру мастектомії, за якою слідувала хіміо- та променева терапія.

Вона повідомила сайту Health.com у лютому 2019 року: "Я перебуваю в стадії ремісії, але я все ще не закінчила цю подорож. Кожні п'ять років [без раку] — це ще одна віха".

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