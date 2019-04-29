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Президент Росії Володимир Путін прокоментував заяву переможця виборів президента України Володимира Зеленського про його готовність на посаді голови держави надавати громадянство України росіянам.

У своїй заяві Володимир Зеленський сказав: "Ми будемо надавати українське громадянство представникам усіх народів, які страждають від авторитарних та корумпованих режимів. У першу чергу — росіянам, які сьогодні страждають чи не найбільше".

"Правда? Так і сказав? Ну, дуже добре. Це говорить про те, що ми домовимося, напевно", — наводить коментар Володимира Путіна "Інтерфакс".

Президент Росії сказав, що в українців і росіян є багато спільного, "якщо у нас буде спільне громадянство, від цього тільки виграють і росіяни й українці".

"Якщо вони будуть видавати громадянство росіянам в Україні, а ми українцям у Росії, ми досить швидко прийдемо до спільного знаменника і результату, якого шукаємо — у нас буде спільне громадянство", — сказав Путін, передає ТАСС.

Він додав, що досі вважає українців і росіян "по суті своїй — одним народом", зі своїми культурними, мовними та історичними особливостями.

Президент Росії порекомендував Володимиру Зеленському відновити громадянство України Міхеїлу Саакашвілі, який був "незаконно позбавлений громадянства, висланий незаконно з країни", а також деяким іншим українцям, які були змушені "покинути територію країни й виїхати в землю обітовану".

Путін і Зеленський про російські паспорти

Копирайт изображения Getty Images, BBC

Минулого тижня Володимир Путін видав указ про спрощену видачу громадянства Росії жителям непідконтрольних районів Донецької та Луганської областей.

За повідомленнями ЗМІ, перший такий пункт видачі російських паспортів запрацював сьогодні у Ростові-на-Дону.

У суботу ж Володимир Путін заявив, що Кремль розглядає можливість надавати громадянство РФ у спрощеному порядку громадянам всієї України.

"Ми взагалі думаємо про те, щоб надавати у спрощеному порядку громадянам України наше громадянство", — сказав російський президент на прес-конференції за підсумками візиту в Китай.

Володимир Зеленський відреагував на дану заяву очільника Кремля і порадив російській владі "даремно не витрачати час, намагаючись спокусити громадян України паспортами РФ".

Про це переможець президентських виборів написав на своїй сторінці у Facebook.

"Ми чудово знаємо, що російський паспорт надає насправді. Це право бути заарештованим за мирний протест. Це право не мати вільних та конкурентних виборів. Це право взагалі забути про наявність природних прав та свобод людини", — написав Зеленський.

Він також заявив, що планує "надавати українське громадянство представникам усіх народів, які страждають від авторитарних та корумпованих режимів".

"У першу чергу — росіянам, які сьогодні страждають чи не найбільше", — резюмував майбутній президент.

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