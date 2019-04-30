Імператор Японії зрікається престолу. Вперше за 200 років

Копирайт изображения Reuters Image caption Перші сімейні ритуали церемонії розпочалися у вівторок

Імператор Японії Акіхіто у вівторок залишає свій трон. Це перше зречення імператора за останні 200 років.

Офіційна церемонія розпочалася з декількох закритих сімейних ритуалів в імператорському палаці.

85-річний імператор отримав офіційний дозвіл зректися престолу після того, як заявив, що більше не може виконувати цю роль у зв'язку з похилим віком та станом здоров'я.

Парламент країни був змушений у 2017 році прийняти спеціальний закон, що дозволяє Акіхіто зректися престолу.

Імператор Японії не має політичної влади, але, згідно з Конституцією, є важливим символом держави і єдності народу.

Копирайт изображения Reuters Image caption Імператор та його дружина зустрічаються з жертвами цунамі 2011 року

Правління Акіхіто було сповнене турботою імператора про людей, які страждали від хвороб та різних катастроф. За це його люблять японці.

Під час першої сімейної церемонії, відповідно до традиції, імператор символічно повідомив про своє зречення міфологічним предкам японської імператорської сім'ї.

Що станеться на церемонії зречення

Основна офіційна церемонія зречення пройде в палацовій залі "Мацу-но-ма".

Вона розпочнеться о 17:00 за місцевим часом і триватиме 10 хвилин. До зали принесуть імператорські регалії: священне дзеркало, меч та яшмову прикрасу магатама.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Першого травня престол успадкує принц Нарухіто

На церемонії будуть присутні близько 330 людей.

В кінці події монарх звернеться з посланням до нації, після чого імператор та його дружина Мітіко будуть звільнені від своїх обов'язків, хоча формально Акіхіто залишиться імператором до півночі.

Син Акіхіто, 59-річний принц Нарухіто, зійде на престол наступного дня, першого травня.

З цього дня в Японії почнеться нова ера під назвою "Рейва" (з японської "порядок і гармонія"), яка приходить на зміну епосі "Хейсей" ("настання миру").

Акіхіто - 125-й імператор Японії і представник найстарішої в світі правлячої династії.

Він успадкував трон 7 січня 1989 року, після смерті імператора Хірохіто, хоча офіційна церемонія його вступу на престол відбулася 12 листопада 1990 року.

Копирайт изображения EPA Image caption В імператорському палаці проходять сімейні ритуали

Акіхіто став першим за 200 років монархом Японії, який зрікся престолу. Попередній такий випадок стався у 1817 році.

Після зречення Акіхіто отримає титул "дайдзе тенно" ("імператор на відпочинку"). Він збереже привілеї та державне забезпечення, а після смерті буде похований з дотриманням всіх імператорських церемоній.

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