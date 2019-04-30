Венесуела: влада звинуватила Гуайдо у спробі військового перевороту

Копирайт изображения REUTERS Image caption Хуан Гуайдо (зліва) заявив про підтримку військових

Лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо оголосив про "фінальний етап" зміни влади в країні і заявив, що має підтримку військових.

Про це він сказав у відеозверненні, яке нібито записано на одній з баз військово-повітряних сил країни.

На відео він в оточенні чоловіків у військовій формі закликає підтримати його і покласти край узурпації влади президента Ніколаса Мадуро.

Влада країни заявила, що займається придушенням спроби перевороту.

Досі військові здебільшого підтримували президента Ніколаса Мадуро і відмовлялися у визнанні Гуайдо, який в січні оголосив себе виконувачем обов'язків президента. Його визнали таким США та більшість країн Латинської Америки, закликавши чинного президента Мадуро залишити посаду. Кілька країн, зокрема Росія, та Китай, вважають Мадуро легітимним президентом, а події у Венесуелі - спробою державного перевороту.

Думки міжнародної спільноти щодо останнього розвитку подій у Венесуелі розділилися.

Про що заявив Гуайдо?

У трихвилинному відеозверненні Хуан Гуайдо каже, що його підтримали "хоробрі солдати" в Каракасі.

На відео, яке він оприлюднив у своєму акаунті у Twitter, поруч з ним стоїть інший опозиційний лідер - Леопольдо Лопес. Він був заарештований і засуджений до 13 років ув'язнення за звинуваченням у закликах до насильства під час антиурядових протестів у 2014 році. Його строк замінили на домашній арешт, під яким він мав перебувати і зараз.

Лопес заявив, що його звільнили військові, які підтримали Гуайдо.

Копирайт изображения Reuters Image caption Леопольдо Лопес (третій справа) заявив, що його звільнили військові, які стали на бік Гуайдо

Сам Гуайдо закликав й інших венесуельських військових підтримати його. Він назвав президента Мадуро "узурпатором" через суперечливі результати виборів.

"Наразі я зустрічаюся з [командувачами] основних підрозділів наших збройних сил, щоб дати старт фінальної стадії "Операції Свобода", - написав опозиціонер у Twitter.

За повідомленнями, відео було знято на авіабазі "Ла Карлота" або поблизу неї в столиці Каракасі.

Як повідомляє Reuters, проурядові сили застосували сльозогінний газ біля бази.

Пан Лопес закликав венесуельців прийти до бази на підтримку опозиції.

Як відреагувала влада?

Міністр інформації Венесуели Хорхе Родрігес, коментуючи оприлюднене у Twitter відео Гуайдо, заявив, що уряд займається придушенням спроби перевороту, за яку відповідальна невелика група "військових-зрадників".

Міністр оборони країни Владімір Падріно заявив, що військові бази діють як зазвичай і що збройні сили "міцно стоять на захисті конституції та легітимної влади".

Заступник голови правлячої Єдиної соціалістичної партії Діосдадо Кабельо закликав прибічників президента Ніколаса Мадуро вийти на вулиці на знак його підтримки.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, після появи повідомлень про спробу держперевороту державний інтернет-провайдер Венесуели Cantv обмежив доступ до Twitter, Facebook та інших соцмереж на території країни.

Що каже міжнародна спільнота?

Державний секретар США Майк Помпео у Twitter висловив підтримку Гуайдо.

"Уряд США повністю підтримує народ Венесуели у їхньому прагненні до свободи та демократії", - написав він.

Тим часом, речниця Білого дому Сара Сандерс сказала, що президент США Дональд Трамп був поінформований щодо розвитку подій і що Білий дім "моніторить ситуацію".

Водночас речниця уряду Іспанії застерегла проти "кровопролиття" у Венесуелі. "Іспанія не підтримує жодного військового перевороту", - заявила Ізабель Селаа, закликавши до мирного розв'язання кризи.

Президент Колумбії Іван Дуке закликав армію Венесеули підтримати Гуайдо.

Протистояння Мадуро і Гуайдо

Копирайт изображения AFP Image caption Ніколас Мадуро наполягає на тому, що він єдиний легітимний очільник держави

І Мадуро, і Гуайдо називають себе законним президентом Венесуели.

Незабаром після того, як Гуайдо оголосив себе тимчасово виконувачем обов'язків глави держави, його активи у Венесуелі заморозили, а Верховний суд, лояльний до чинної влади, ухвалив постанову про заборону на пересування для Гуайдо.

Але 35-річний лідер опозиції знехтував цією забороною і в березні здійснив поїздку країнами Латинської Америки, щоб заручитися підтримкою цих країн.

Гуайдо вимагає, щоб Мадуро відійшов від влади, і закликає збройні сили, які досі були вірними чинному президенту, перейти на його бік.

Криза у Венесуелі

Економіка Венесуели шостий рік поспіль перебуває у кризі. З інфляцією на рівні більш ніж мільйон відсотків країна минулого року посіла місце в історії поруч із Веймарською республікою 1920-х років і Зімбабве 2000-х. Мільйони венесуельців залишили країну.

Минулорічні президентські вибори, на яких переміг Мадуро, бойкотувала опозиція, а Захід і провідні країни Латинської Америки назвали їх фарсом.

Більшість іноземних урядів проігнорувало інавгурацію 56-річного Мадуро. Своїх представників надіслали менш ніж два десятки країн, зокрема Китай, Туреччина, Іран і Росія.

23 січня лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо на тлі кризи, що триває в країні, оголосив себе виконувачем обов'язків президента Венесуели.

США визнали його тимчасовим главою держави. Так само вчинили багато країн Латинської Америки і частина європейських країн.

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