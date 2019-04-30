Порошенко зателефонував Зеленському. Про що говорили?

Копирайт изображения UNIAN Image caption Петро Порошенко зателефонував Володимиру Зеленському. Архівне фото

Петро Порошенко зателефонував Володимиру Зеленському і привітав його із офіційними результатами виборів, які 30 квітня оголосила ЦВК, повідомила прес-служба президента.

Петро Порошенко закликав скоординувати зусилля, щоб посилити санкції проти Росії.

Президент також повідомив, що домовився зустрітися із Володимиром Зеленським "найближчим часом".

"Суперництво на виборах залишилося в минулому", - зазначив Петро Порошенко.

Що сказав президент?

Петро Порошенко зазначив, що міжнародні спостерігачі визнали вибори "чесними, прозорими і демократичними".

"Вони повною мірою відповідали стратегії України на членство в Європейському Союзі та НАТО, яку я послідовно втілював протягом п'яти років свого президентства", - заявив президент.

Він висловив сподівання, що Володимир Зеленський продовжить цей курс.

Президент також закликав негайно "продемонструвати усім нашим партнерам єдину українську позицію в той час, коли роздаванням російських паспортів на окупованих територіях Кремль здійснює черговий етап гібридної війни проти України".

"Росія заслуговує на істотне посилення санкцій проти неї", - зазначив Петро Порошенко, пообіцявши присвятити цьому питанню останні тижні своїх президентських повноважень.

Він додав, що продовжити цю справу має новий президент. "Тому вважаю, що ми мали би скоординувати наші зусилля", - зазначив пан Порошенко.

Він також подякував усім, хто голосував за нього, і закликав українців "не дати Путіну жодного шансу скористатися перехідним періодом в Україні".

Подяка від Зеленського

Копирайт изображения Reuters

Володимир Зеленський після оголошення результатів виборів записав відеозвернення до своїх виборців, подякувавши їм за підтримку.

Він додав, що 230 років тому відбулася інавгурація президента США Джорджа Вашингтона і процитував його.

"Я не порівнюю себе з цим великим політичним діячем, поки що зарано", - зазначив пан Зеленський.

Він пообіцяв "трудитись" і "не підвести українців", а також оголосив конкурс на посаду речника президента.

Раніше пан Зеленський порадив російській владі "даремно не витрачати час, намагаючись спокусити громадян України паспортами РФ".

Перед цим Володимир Путін заявив, що Кремль розглядає можливість надавати громадянство РФ у спрощеному порядку не тільки жителям так званих "ДНР" і "ЛНР", а й громадянам всієї України.

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