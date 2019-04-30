Зеленський і церква: переможець виборів зустрівся з главами ПЦУ та УПЦ МП

Копирайт изображения Іван Сидор/pomisna.info Image caption Володимир Зеленський на зустрічі з митрополитом Епіфанієм

Переможець президентських виборів Володимир Зеленський в один день зустрівся з представниками ПЦУ та УПЦ (МП).

30 квітня, в день коли ЦВК офіційно оголосила результати президентських виборів, він зустрівся з предстоятелем Православної церкви України Епіфанієм.

Згодом стало відомо, що цього ж дня він також зустрівся з патріархом Філаретом, а також главою УПЦ (МП) Онуфрієм.

Усі троє, згідно з повідомленнями, привітали пана Зеленського з обранням на посаду президента.

Зустрічі з Епіфанієм та Філаретом

Володимир Зеленський зустрівся з главою помісної Православної церкви України Епіфанієм у Михайлівському золотоверхому монастирі в Києві.

Під час зустрічі обговорювалися проблеми, які стоять перед українцями, зокрема "багаторічний конфлікт на Донбасі", повідомила прес-служба Київської Митрополії Української Православної Церкви (ПЦУ).

"Обраний Голова держави та Митрополит Епіфаній були єдині у тому, що Церква має молитись, а держава робити все, аби всі регіони нашої країни жили в мирі і спокої", - йдеться в повідомленні.

Також глава ПЦУ і переможець виборів обговорили теми боротьби з корупцією та бідністю.

В кінці зустрічі Епіфаній подарував пану Зеленському репринтне видання "Острозької Біблії" - першого повного друкованого тексту Старого і Нового Завіту слов'янською мовою, підготованого в Україні наприкінці XVI століття.

Копирайт изображения Facebook/Команда Зеленського

Пам'ятний подарунок подарував Володимиру Зеленському і почесний патріарх Православної церкви України Філарет, як повідомляється на офіційній сторінці Команди Зеленського у Facebook.

"Філарет привітав новообраного главу держави з перемогою на виборах та закликав використати дану йому владу для сприяння добру і подолання зла", - йдеться в повідомленні.

Зустріч з Онуфрієм

Копирайт изображения УПЦ Image caption Володимир Зеленський зустрівся із митрополитом Онуфрієм в його резиденції

Цього ж дня Володимир Зеленський зустрівся і з главою Української православної церкви (Московського патріархату) Онуфрієм, як повідомив інформаційно-просвітницький відділ УПЦ (МП).

Зустріч відбулася на території митрополичої резиденції у Феофанії.

Митрополит Онуфрій, так само як і глава ПЦУ, привітав пана Зеленського з Великоднем та перемогою на виборах.

"Учасники зустрічі також обговорили ситуацію, яка склалася в релігійній сфері України", - йдеться в повідомленні.

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