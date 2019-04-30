Зеленський і церква: переможець виборів зустрівся з главами ПЦУ та УПЦ МП
Переможець президентських виборів Володимир Зеленський в один день зустрівся з представниками ПЦУ та УПЦ (МП).
30 квітня, в день коли ЦВК офіційно оголосила результати президентських виборів, він зустрівся з предстоятелем Православної церкви України Епіфанієм.
Згодом стало відомо, що цього ж дня він також зустрівся з патріархом Філаретом, а також главою УПЦ (МП) Онуфрієм.
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Усі троє, згідно з повідомленнями, привітали пана Зеленського з обранням на посаду президента.
Зустрічі з Епіфанієм та Філаретом
Володимир Зеленський зустрівся з главою помісної Православної церкви України Епіфанієм у Михайлівському золотоверхому монастирі в Києві.
Під час зустрічі обговорювалися проблеми, які стоять перед українцями, зокрема "багаторічний конфлікт на Донбасі", повідомила прес-служба Київської Митрополії Української Православної Церкви (ПЦУ).
"Обраний Голова держави та Митрополит Епіфаній були єдині у тому, що Церква має молитись, а держава робити все, аби всі регіони нашої країни жили в мирі і спокої", - йдеться в повідомленні.
Також глава ПЦУ і переможець виборів обговорили теми боротьби з корупцією та бідністю.
В кінці зустрічі Епіфаній подарував пану Зеленському репринтне видання "Острозької Біблії" - першого повного друкованого тексту Старого і Нового Завіту слов'янською мовою, підготованого в Україні наприкінці XVI століття.
Пам'ятний подарунок подарував Володимиру Зеленському і почесний патріарх Православної церкви України Філарет, як повідомляється на офіційній сторінці Команди Зеленського у Facebook.
"Філарет привітав новообраного главу держави з перемогою на виборах та закликав використати дану йому владу для сприяння добру і подолання зла", - йдеться в повідомленні.
Зустріч з Онуфрієм
Цього ж дня Володимир Зеленський зустрівся і з главою Української православної церкви (Московського патріархату) Онуфрієм, як повідомив інформаційно-просвітницький відділ УПЦ (МП).
Зустріч відбулася на території митрополичої резиденції у Феофанії.
Митрополит Онуфрій, так само як і глава ПЦУ, привітав пана Зеленського з Великоднем та перемогою на виборах.
"Учасники зустрічі також обговорили ситуацію, яка склалася в релігійній сфері України", - йдеться в повідомленні.
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