В Японії новий імператор. Що про нього відомо?
Новий імператор Японії Нарухіто озвучив першу промову після церемонії сходження на престол. Він заявив, що сподівається на спільне щастя, прогрес та мир у всьому світі.
Офіційно він зійшов на престол у середу в ході церемонії успадкування імперських регалій (їх три - дзеркало, меч та яшма).
Зі сходженням на престол імператора Нарухіто в Японії почалася нова імперська епоха "Рейва", що означає порядок і гармонію.
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З початком правління кожного імператора в Японії починається нове літочислення, паралельне загальноприйнятому західному (від Різдва Христового).
Перед цим була ера "Хейсей" (досягнення миру), яка тривала з січня 1989 року, коли помер імператор Хірохіто і на трон зійшов його син Акіхіто (батько Нарухіто), що став 125-м імператором.
В емоційній промові Нарухіто подякував батькові. "Мій батько все життя служив народу Японії", - сказав новий імператор.
85-річний імператор Акіхіто зрікся престолу через вік і поганий стан здоров'я. Після цього він отримав титул почесного імператора.
Як пройшла церемонія
Так звана церемонія успадкування імперських регалій і печаток почалася зранку у середу.
Жінкам-членам королівської родини дозволили бути присутніми на другій частині церемонії, в ході якої до Нарухіто приєдналася дружина, імператриця Масако.
59-річному Нарухіто вручили священні регалії - копії меча та дорогоцінної яшми, які передаються японськими імператорами з покоління в покоління і вважаються символами імперської влади.
Є ще один символ - дзеркало, разом вони складають імперські регалії.
Однак дзеркало, вважають найціннішим з них, його зберігають в храмі Ісе в префектурі Міе. Воно ніколи не залишає стін святилища.
Що ми знаємо про нового імператора?
Імператор Акіхіто під час свого правління взяв на себе роль дипломата, ставши неофіційним послом в Японії і багато подорожуючи по інших країнах. Очікують, що Нарухіто продовжить цю роль.
Нарухіто - 126-й імператор Японії. Він навчався в Оксфордському університеті та став наслідним принцом у 28 років.
У 1986 році він на чаюванні познайомився зі своєю дружиною, нині імператрицею Масако Овада. У 1993 році вони одружилися.
Імператриця Масако пізніше розповіла журналістам, що прийняла пропозицію Нарухіто після того, як він сказав: "Тебе можуть охопити страхи і занепокоєння з приводу приєднання до імператорського дому. Але я тебе буду захищати все своє життя".
Масако, яка, за повідомленнями, страждає від стресового розладу, у грудні зізналася, що не відчуває себе впевнено з приводу своєї ролі імператриці, але пообіцяла зробити все можливе, щоб служити народу Японії.
Масако навчалася в Гарвардському та Оксфордському університетах і до заміжжя мала багатообіцяючу кар'єру дипломата.
Єдина дитина пари, принцеса Айко, народилася в 2001 році. Однак чинний закон Японії забороняє жінкам успадковувати трон, тому вона не є спадкоємицею свого батька.
Брат Нарухіто, принц Фуміхіто, буде наступником трону, за ним у черзі на престол - племінник нового імператора, 12-річний принц Хісахіто.
Чому японська монархія важлива?
Це найстаріша спадкова монархія в світі. Згідно з легендами, японські монархи правили ще в 600-му році до нашої ери.
Раніше японських імператорів вважали богами, але імператор Хірохіто - дід Нарухіто - публічно відмовився від свого божественного статусу в кінці Другої світової війни, в рамках капітуляції Японії.
Роль монарха переглянув імператор Акіхіто, який допоміг відновити репутацію Японії після війни.
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