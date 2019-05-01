В Японії новий імператор. Що про нього відомо?

Копирайт изображения Reuters Image caption Імператор Нарухіто на церемонії сходження на престол в імператорському палаці в Токіо

Новий імператор Японії Нарухіто озвучив першу промову після церемонії сходження на престол. Він заявив, що сподівається на спільне щастя, прогрес та мир у всьому світі.

Офіційно він зійшов на престол у середу в ході церемонії успадкування імперських регалій (їх три - дзеркало, меч та яшма).

Зі сходженням на престол імператора Нарухіто в Японії почалася нова імперська епоха "Рейва", що означає порядок і гармонію.

З початком правління кожного імператора в Японії починається нове літочислення, паралельне загальноприйнятому західному (від Різдва Христового).

Перед цим була ера "Хейсей" (досягнення миру), яка тривала з січня 1989 року, коли помер імператор Хірохіто і на трон зійшов його син Акіхіто (батько Нарухіто), що став 125-м імператором.

В емоційній промові Нарухіто подякував батькові. "Мій батько все життя служив народу Японії", - сказав новий імператор.

85-річний імператор Акіхіто зрікся престолу через вік і поганий стан здоров'я. Після цього він отримав титул почесного імператора.

Копирайт изображения AFP Image caption У Японії святкують початок ери "Рейва"

Як пройшла церемонія

Так звана церемонія успадкування імперських регалій і печаток почалася зранку у середу.

Жінкам-членам королівської родини дозволили бути присутніми на другій частині церемонії, в ході якої до Нарухіто приєдналася дружина, імператриця Масако.

Копирайт изображения Reuters Image caption Нарухіто з дружиною, імператрицею Масако, на церемонії в імператорському палаці в Токіо

59-річному Нарухіто вручили священні регалії - копії меча та дорогоцінної яшми, які передаються японськими імператорами з покоління в покоління і вважаються символами імперської влади.

Є ще один символ - дзеркало, разом вони складають імперські регалії.

Однак дзеркало, вважають найціннішим з них, його зберігають в храмі Ісе в префектурі Міе. Воно ніколи не залишає стін святилища.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Імператор Акіхіто зрікся престолу 30 квітня

Що ми знаємо про нового імператора?

Імператор Акіхіто під час свого правління взяв на себе роль дипломата, ставши неофіційним послом в Японії і багато подорожуючи по інших країнах. Очікують, що Нарухіто продовжить цю роль.

Нарухіто - 126-й імператор Японії. Він навчався в Оксфордському університеті та став наслідним принцом у 28 років.

У 1986 році він на чаюванні познайомився зі своєю дружиною, нині імператрицею Масако Овада. У 1993 році вони одружилися.

Копирайт изображения AFP PHOTO / IMPERIAL HOUSEHOLD AGENCY Image caption Нарухіто і Масако у традиційних імператорських весільних костюмах на церемонії одруження у 1993 році

Імператриця Масако пізніше розповіла журналістам, що прийняла пропозицію Нарухіто після того, як він сказав: "Тебе можуть охопити страхи і занепокоєння з приводу приєднання до імператорського дому. Але я тебе буду захищати все своє життя".

Масако, яка, за повідомленнями, страждає від стресового розладу, у грудні зізналася, що не відчуває себе впевнено з приводу своєї ролі імператриці, але пообіцяла зробити все можливе, щоб служити народу Японії.

Копирайт изображения Reuters Image caption Імператириця Масако говорить кількома мовами і до одруження була дипломатом

Масако навчалася в Гарвардському та Оксфордському університетах і до заміжжя мала багатообіцяючу кар'єру дипломата.

Єдина дитина пари, принцеса Айко, народилася в 2001 році. Однак чинний закон Японії забороняє жінкам успадковувати трон, тому вона не є спадкоємицею свого батька.

Брат Нарухіто, принц Фуміхіто, буде наступником трону, за ним у черзі на престол - племінник нового імператора, 12-річний принц Хісахіто.

Чому японська монархія важлива?

Це найстаріша спадкова монархія в світі. Згідно з легендами, японські монархи правили ще в 600-му році до нашої ери.

Раніше японських імператорів вважали богами, але імператор Хірохіто - дід Нарухіто - публічно відмовився від свого божественного статусу в кінці Другої світової війни, в рамках капітуляції Японії.

Роль монарха переглянув імператор Акіхіто, який допоміг відновити репутацію Японії після війни.

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