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Президент Росії Володимир Путін звільнив Михайла Бабича з посади посла в Білорусі. Новим керівником російської дипмісії в Мінську призначили Дмитра Мезенцева.

У Бабича не склалися стосунки з білоруською владою. Відносини двох країн в останні роки загострилися через нафту, газ та реекспорт продуктів.

У 2016 році російська сторона просила погодити призначення пана Бабича послом в Україні. Та Київ не дав на це згоди.

Хто такий Михайло Бабич?

Путін призначив Бабича новим послом в Білорусі 24 серпня минулого року. Тобто новий керівник дипмісії не пробув на цій посаді навіть року.

У Бабича репутація непостійного чиновника. Він не затримався на посту прем'єра Чечні, а також на посадах керівника Московської та Івановської областей.

Експерти говорили, що відряджання Бабича у Мінськ минулого року могло означати бажання Кремля посилити тиск на непохитного президента Олександра Лукашенка. Бабич з перших днів на цій посаді зайняв жорстку лінію, зокрема, в економічних питаннях.

Білоруське МЗС заявило, що цей посол Росії руйнує стосунки між двома країнами.

Замість Бабича тепер послом у Мінськ відправили члена Ради Федерації Дмитра Мезенцева. Указ про його призначення вже підписаний.

Українська спроба

У 2016 році, після того, як з посади посла РФ в Україні звільнили Михайла Зурабова, російська сторона запропонувала на цю посаду Михайла Бабича.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Михайло Зурабов - останній посол Росії в Україні

Москва запросила у Києва попередню згоду (агреман) на призначення нового посла Росії в Україні.

Проте через загострені стосунки між країнами, спричинені анексією Криму та конфліктом на Донбасі, Київ цей агреман так і не дав.

Міністерство закордонних справ України заявило, що призначення нового посла Росії в Україні знято з порядку денного, та до звільнення окупованих територій, розглядатися не буде.

Таким чином вже три роки в Україні немає російського посла, так само, як в Росії з 2015 року немає українського.

І попри постійні дискусії, дипломатичні стосунки між двома країнами не розірвані. Українська влада постійно наголошує, що ці контакти важливі в контексті переговорів про звільнення заручників та захисту інтересів українців, які перебувають в Росії.

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