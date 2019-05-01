США: президент Венесуели хотів втекти, та завадили росіяни. Що каже сам Мадуро?

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Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що придушив спробу військового перевороту лідера опозиції Хуана Гуайдо. Хоча перед цим американська сторона заявила про те, що він готував втечу з країни.

Десятки національних гвардійців стали на бік опозиції в сутичках у вівторок, під час яких постраждали більше сотні людей.

У своєму телезверненні президент Мадуро сказав, що Гуайдо не зміг налаштувати військових проти нього.

Сам лідер опозиції наполягає, що Мадуро втратив контроль над збройними силами. Він також закликав прихильників знову вийти на вулиці Венесуели у середу.

Хуана Гуайдо визнали тимчасовим лідером Венесуели понад 50 країн світу, включаючи США, Велику Британію та більшість країн Латинської Америки.

Але Ніколас Мадуро за підтримки Росії, Китаю та військової верхівки країни відмовився віддавати владу.

Що заявив Мадуро?

У своєму телевізійному виступі в компанії військових командувачів пан Мадуро звинуватив протестуючих у "серйозних злочинах", які "не залишаться безкарними".

Обоє супротивників закликали прихильників вийти на вулиці, таким чином збільшуючи ризик зростання насильницьких заворушень в країні, яка вже і так переживає економічну кризу, нестачу електроенергії та дефіцит продовольства.

Пан Мадуро знову звинуватив США у змові проти нього. Він спростував заяву держсекретаря Майка Помпео про те, що для Мадуро був готовий літак, який мав відвезти його на Кубу.

"Його літак стояв в аеропорту. Як ми розуміємо, він був готовий сьогодні (у вівторок) вранці виїхати, але росіяни дали зрозуміти, що він має залишитися", - сказав Помпео напередодні.

Що сталося у вівторок?

Хуан Гуайдо у вівторок опублікував трихвилинний відеоролик, в якому оголосив, що має підтримку "сміливих солдатів" у Каракасі.

Він також закликав венесуельців приєднатися до них на вулицях.

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Гуайдо закликав військових Венесуели підтримати його після того, як в січні оголосив себе тимчасовим президентом.

Він стверджує, що президент Мадуро є "узурпатором", а результати виборів сфальсифіковані.

Протягом дня в різних місцях Каракаса відбувалися сутички між прибічниками влади та опозиції. За даними чиновників, в результаті зіткнень поранення отримали 69 людей, у двох людей - кульові.

Як реагує міжнародна спільнота?

Генсек ООН Антоніу Гутерреш закликав обидві сторони уникнути насильства.

США знову підтвердили підтримку Гуайдо. Президент Дональд Трамп заявив, що уважно стежить за подіями у Венесуелі та пригрозив накласти "санкції найвищого рівня", а також ввести "повне ембарго" проти Куби, якщо ця країна не припинить підтримку Мадуро.

А уряди, які все ще підтримують Мадуро, зокрема Болівії та Куби, засудили дії Гуайдо та назвали це спробою "державного перевороту".

Мексиканський уряд висловив "стурбованість можливим зростанням насильства", тоді як колумбійський президент Іван Дуке закликав венесуельських військових стояти "на стороні історичної правди" проти пана Мадуро.

На п'ятницю з цього приводу заплановано екстрене засідання "Лімської групи" країн Латинської Америки.

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