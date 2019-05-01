Джуліана Ассанжа засудили майже до року ув'язнення

Копирайт изображения AFP/GETTY Image caption Джуліан Ассанж перед слуханням суду

Засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа засудили до 50 тижнів ув'язнення за порушення умови звільнення під заставу.

У середу, 1 травня, суд визнав його винним у порушенні судового розпорядження, в результаті якого сім років тому його випустили під заставу.

Тоді це дозволило йому сховатися в посольстві Еквадору та уникнути екстрадиції до Швеції, де його звинувачували у зґвалтуванні. Сам Ассанж ті обвинувачення заперечував.

Тепер Ассанжу може загрожувати екстрадиція до США.

Слухання відбулися в середу, 1 травня, в лондонському королівському суді району Сазерк.

Ассанж з'явився в суді з невеликою, охайною борідкою та вусами, вдягнутий у сіру толстовку та чорний піджак, і ззовні мав більш урівноважений вигляд, ніж три тижні тому, коли його раптово виставили з еквадорського посольства.

Він передав через свого адвоката листа суду, в якому, як висловився адвокат, його підзахисний "висловив особистий жаль щодо свого рішення".

"Я опинився в жахливій ситуації... Я зробив те, що в ту мить мені здавалося найкращим і, можливо, єдиним, що я міг тоді зробити", - йшлося в листі, який зачитали в суді.

Суддя Дебора Тейлор заявила: "Переховуючись в посольстві, ви навмисно опинилися поза зоною досяжності, перебуваючи у Великій Британії".

Адвокат обвинуваченого пояснив, що його клієнт роками боявся екстрадиції до США через свою діяльність у WikiLeaks.

Біля будівлі суду, окрім журналістів, зібралися активісти-правозахисники. Кілька людей влаштували пікет.

Копирайт изображения Reuters Image caption "Свобода Ассанжа - це наша свобода" - написано на одному з плакатів прибічників засновника WikiLeaks, які прийшли до будівлі суду 1 травня

У США Ассанжу загрожують обвинувачення у змові через один з найбільших витоків секретної документації.

Велика Британія вирішить чи екстрадувати Ассанжа до США, де його підозрюють у змові з колишнім аналітиком спецслужб США Челсі Меннінг для завантаження секретної інформації.

Якщо в США його визнають винним, йому може загрожувати до п'яти років ув'язнення.

WikiLeaks оприлюднила тисячі засекречених документів, зокрема секретні повідомлення Пентагону, держдепартаменту та інших державних установ США.

Справа Ассанжа

Копирайт изображения AFP/GETTY IMAGES Image caption Джуліан Ассанж провів в посольстві Еквадору майже 7 років, зрідка з'являючись на балконі дипмісії із заявами

Спочатку обвинувачення проти Ассанжа у зґвалтуванні висунули дві жінки у 2010 році у Швеції. З того часу справу закрили.

Ассанж стверджував, що секс з двома жінками у нього був за згодою, а обвинувачення у зґвалтуванні нібито мають на меті видати його США.

Щоб продемонструвати свою невинуватість, він сам у грудні 2010 року прийшов до поліцейської дільниці в Лондоні, де його заарештували.

Але через 9 днів Високий суд у Лондоні випустив засновника WikiLeaks під заставу.

У 2012 році, після того як британський суд розпорядився щодо його арешту за справою про видачу шведській владі, Ассанж сховався в посольстві Еквадору в Лондоні.

У 2017 році прокуратура Швеції припинила розслідування справи про зґвалтування, оскільки Ассанжу не могли вручити повістку, поки він був у посольстві.

Там він перебував до 11 квітня 2019 року, коли йому відмовили в подальшому проживанні на території дипустанови. Того ж дня його затримала лондонська поліція.

Прокуратура Швеції повідомила, що міркує над тим, щоб знову відкрити справу проти Ассанжа.

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