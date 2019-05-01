Копирайт изображения Getty Images Image caption У Росії вже відкрилися центри видачі паспортів для мешканців так званих "ДНР" та "ЛНР"

Російський президент Володимир Путін підписав указ, який надав право на спрощений порядок отримання російського громадянства окремим категоріям українців.

Раніше він підписав указ, який спростив порядок отримання російського громадянства для жителів тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Україна та міжнародна спільнота різко розкритикувала такі дії Росії.

Згідно з новим указом Путіна, на російський паспорт можуть претендувати громадяни України, які не мають громадянства іншої держави, та особи без громадянства, які народилися і постійно жили в Криму та Севастополі, але виїхали за межі цих територій до 18 березня 2014 року.

З ними можуть претендувати на спрощене громадянство їхні діти, чоловік або дружина та батьки.

Також, відповідно до указу, на спрощене російське громадянство мають право:

громадяни України і особи без громадянства, які мають дозвіл на тимчасове проживання в Росії, посвідку на проживання, посвідчення біженця, свідоцтво про надання тимчасового притулку в Росії або учасника програми добровільного переселення в Росію співвітчизників, які мешкають за кордоном, які постійно проживали на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей станом на квітень 2014 року, а також їхні діти, чоловік або дружина та батьки;

іноземці та особи без громадянства, яких самих або чиїх родичів депортували з території Кримської АРСР;

громадяни Афганістану, Іраку, Ємену та Сирії, які народилися на території РРФСР і раніше мали громадянство СРСР, а також їхні діти, чоловік або дружина та батьки.

Розгляд заявок на російське громадянство для таких категорій громадян не має перевищувати три місяці.

Російські паспорти для українців

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24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощене надання громадянства жителям тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей.

Відтепер вони зможуть стати громадянами Росії за три місяці і без обов'язкових в інших випадках іспитів та вимоги про проживання в РФ понад п'ять років.

У Ростовській області вже почали працювати в тестовому режимі два центри видачі російських паспортів.

За кілька днів Володимир Путін заявив, що Росія розглядає можливість надавати громадянство РФ у спрощеному порядку не лише жителям так званих "ДНР" і "ЛНР", а й громадянам всієї України.

Реакція України

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В Україні раніше з обуренням сприйняли рішення Кремля спростити надання громадянства для жителів ОРДЛО.

Як чинний президент Петро Порошенко, так і переможець президентських виборів Володимир Зеленський засудили видачу російських паспортів жителям тимчасово окупованих територій і закликали західних партнерів посилити санкції проти Росії.

Петро Порошенко назвав рішення Росії про спрощене громадянство "безпрецедентним втручанням у справи незалежної країни" і порушенням Мінських домовленостей.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав громадян на непідконтрольних територіях не приймати ці паспорти.

Не менш бурхливу реакцію викликала і заява Володимира Путіна по намір спростити надання громадянства всім українцям.

Володимир Зеленський, зокрема, порадив Росії "даремно не витрачати час, намагаючись спокусити громадян України паспортами РФ".

30 квітня МЗС висловило протест через відкриття центрів для видачі російських паспортів для мешканців так званих "ДНР" та "ЛНР" в Ростовській області. Міністерство закликало міжнародних партнерів не визнавати і не приймати такі документи.

Реакція світу

Міжнародна спільнота теж засудила рішення Кремля про надання паспортів мешканцям окремих районів Донецької та Луганської областей.

МЗС Великої Британії заявило, що цей крок - одна з низки дій Росії, "спрямованих на загрозу безпеки та суверенітету України, і таких, що підривають її територіальну цілісність".

Посольство США в Україні теж рокзритикувало таке рішення Росії.

Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер написав у Twitter: "Нещодавнє рішення Росії про видачу паспортів є надзвичайно провокаційним та походить безпосередньо з її "підручника окупації" і підриває зусилля, спрямовані на реалізацію Мінських домовленостей та повернення контролю України над Донбасом".

Засудили ці дії і в ЄС. Речниця Верховного представника ЄС з зовнішньої політики та безпеки Майя Косьянчич заявила, що час, який обрала Росія для такого рішення, "демонструє її наміри подальшої дестабілізації України та ескалації конфлікту".

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