Міністра оборони Великої Британії відправили у відставку. Все через Huawei

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Главу британського міністерства оборони Гевіна Вільямсона відправили у відставку після розслідування витоку інформації з закритих переговорів.

Його замінить на посаді чинний міністр міжнародного розвитку Пенні Мордонт, яка стане першою жінкою на цій посаді.

"Прем'єр-міністр сьогодні ввечері попросила Гевіна Вільямсона залишити уряд, втративши впевненість у його здатності працювати на посаді міністра оборони", - йдеться в повідомленні британського уряду від 1 травня.

В уряді повідомили, що рішення пов'язане з результатами розслідування витоку інформації з закритих переговорів, на яких обговорювали перспективи співробітництва з китайською компанією Huawei у створенні мереж 5G.

Сам пан Вільямсон, який був міністром оборони з 2017 року, спростовує свою причетність до витоку.

Завдяки цьому витоку 24 квітня стало відомо, що продукцію Huawei використовуватимуть в конструкції "некритичних" компонентів мережі 5G. Таким чином мається на увазі, що Huawei не постачатиме обладнання, яке може ідентифікувати мобільний пристрій і вирішити, як і куди спрямовувати телефонні дзвінки і передавати дані.

Проти співробітництва Британії з китайською компанією активно виступали США та деякі міністри. Вони вважали, що це може стати загрозою для національної безпеки країни.

Витік викликав скандал у британських ЗМІ, оскільки засідання Ради національної безпеки - місця зустрічі міністрів, які відповідають за безпеку країни - суворо конфіденційні.

На засіданні були присутні дев'ятеро осіб. Вільямсон один з перших заявив, що ані він, ані його команда не були винними у витоку інформації.

Деякі політики вимагали кримінального розслідування цього випадку, а журналісти заявляли, що це було порушенням принципу свободи слова.

Внутрішнє розслідування ініціював один з помічників Терези Мей, як повідомляли ЗМІ.

Формального підтвердження про участь компанії Huawei у створенні мережі 5G не було. В офісі прем'єр-міністра заявляли, що остаточне рішення з цього приводу ухвалять наприкінці весни.

Компанія Huawei заперечує, що створює ризик для шпигунства або саботажу, а також те, що її контролює влада Китаю.

Гевін Вільямсон став міністром оборони у 2017 році після несподіваної відставки його попередника Майкла Феллона.

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