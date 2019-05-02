Принцесі Шарлотті - чотири. Герцогиня Кейт виклала кілька її нових фото
До четвертого дня народження принцеси Шарлотти оприлюднені три фотографїї, які її мама, герцогиня Кембриджська, зробила в Лондоні і Норфолку.
На одній з фотографій принцеса сидить на траві у літній сукні.
На інших знімках - тримає в руках квітку і сидить на дерев'яній огорожі.
Шарлотта, яка наразі є четвертою в черзі на британський престол, народилася 2 травня 2015 року в лікарні Сент-Мері в Паддінгтоні на заході Лондона.
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Герцогиня Кембриджська захоплюється фотозйомкою, раніше вона неодноразово публікувала власні фото своїх дітей.
Минулого тижня вона оприлюднила три фото свого молодшого сина Луї - на честь його першого дня народження.
Так само вона знімала перші дні принцеси і принца Джорджа в дитсадку і була автором офіційних знімків новонародженої Шарлотти.
Автор усіх фото - герцогиня Кембриджська.
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