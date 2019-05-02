Принцесі Шарлотті - чотири. Герцогиня Кейт виклала кілька її нових фото

Копирайт изображения Duchess of Cambridge

До четвертого дня народження принцеси Шарлотти оприлюднені три фотографїї, які її мама, герцогиня Кембриджська, зробила в Лондоні і Норфолку.

На одній з фотографій принцеса сидить на траві у літній сукні.

На інших знімках - тримає в руках квітку і сидить на дерев'яній огорожі.

Шарлотта, яка наразі є четвертою в черзі на британський престол, народилася 2 травня 2015 року в лікарні Сент-Мері в Паддінгтоні на заході Лондона.

Копирайт изображения Duchess of Cambridge

Герцогиня Кембриджська захоплюється фотозйомкою, раніше вона неодноразово публікувала власні фото своїх дітей.

Минулого тижня вона оприлюднила три фото свого молодшого сина Луї - на честь його першого дня народження.

Так само вона знімала перші дні принцеси і принца Джорджа в дитсадку і була автором офіційних знімків новонародженої Шарлотти.

Копирайт изображения Duchess of Cambridge

Автор усіх фото - герцогиня Кембриджська.

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