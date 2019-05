Копирайт изображения Getty Images

Дрейк встановив новий рекорд Billboard Music Awards за кількістю виграних нагород. Під час останньої церемонії, яка пройшла напередодні, він отримав ще 12 призів.

Загалом в його доробку вже 27 премій Billboard різних років.

Саме Дрейк став переможцем у головній категорії - "Найкращий артист". Він випередив Cardi B, Аріану Гранде, Post Malone та Тревіса Скотта.

Під час свого виступу Дрейк подякував своїй мамі за підтримку: "Не має значення, як багато часу мені знадобилося, щоб зрозуміти, чого я хочу, ти завжди була поруч", - сказав він.

Дрейк також став переможцем у категоріях "Найкращий співак", "Найкращий репер" та низці інших.

Серед переможців у інших номінаціях - Аріана Гранде ("Найкраща співачка"), BTS ("Найкращий дует/група") і Люк Комбс ("Найкращий кантрі-виконавець").

Найкращою рок-групою визнали Imagine Dragons

Cardi B отримала нагороди одразу в 12 категоріях. Її визнали найкращою в номінаціях "Найкраща реп-співачка", "Найкраща реп-пісня" (за трек "I Like It) і "Найкраща колаборація" (за пісню Girls Like You, записану разом з Maroon 5).

Також у списку призерів Billboard Music Awards - гурт Imagine Dragons, який визнали найкращим рок-колективом.

На перемогу тут претендували групи Lovelytheband, Panic! At The Disco, Queen і Twenty One Pilots.

Найкращою рок-піснею визнали трек "High Hopes" гурту Panic! At The Disco.

