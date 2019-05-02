Billboard: Дрейк встановив новий рекорд

  • 2 травня 2019
Дрейк Копирайт изображения Getty Images

Дрейк встановив новий рекорд Billboard Music Awards за кількістю виграних нагород. Під час останньої церемонії, яка пройшла напередодні, він отримав ще 12 призів.

Загалом в його доробку вже 27 премій Billboard різних років.

Саме Дрейк став переможцем у головній категорії - "Найкращий артист". Він випередив Cardi B, Аріану Гранде, Post Malone та Тревіса Скотта.

Під час свого виступу Дрейк подякував своїй мамі за підтримку: "Не має значення, як багато часу мені знадобилося, щоб зрозуміти, чого я хочу, ти завжди була поруч", - сказав він.

Дрейк також став переможцем у категоріях "Найкращий співак", "Найкращий репер" та низці інших.

Серед переможців у інших номінаціях - Аріана Гранде ("Найкраща співачка"), BTS ("Найкращий дует/група") і Люк Комбс ("Найкращий кантрі-виконавець").

Копирайт изображения Getty Images
Image caption Найкращою рок-групою визнали Imagine Dragons

Cardi B отримала нагороди одразу в 12 категоріях. Її визнали найкращою в номінаціях "Найкраща реп-співачка", "Найкраща реп-пісня" (за трек "I Like It) і "Найкраща колаборація" (за пісню Girls Like You, записану разом з Maroon 5).

Також у списку призерів Billboard Music Awards - гурт Imagine Dragons, який визнали найкращим рок-колективом.

На перемогу тут претендували групи Lovelytheband, Panic! At The Disco, Queen і Twenty One Pilots.

Найкращою рок-піснею визнали трек "High Hopes" гурту Panic! At The Disco.

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