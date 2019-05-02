Копирайт изображения Getty Images Image caption Сент-Люсія - популярне місце зупинки для круїзів

Карибський острів Сент-Люсія помістив американський круїзний корабель на карантин після випадку кору на борту. Про це повідомила голова служби охорони здоров'я острова.

Мерлін Фредерікс-Джеймс заявила, що на борту зареєстрували підтверджений випадок кору, тож "було завбачливо помістити корабель на карантин".

Жодній людині не дозволили залишати судно.

За повідомленнями ЗМІ, це корабель Freewinds, який належить Церкві саєнтології.

Пані Фредерікс-Джеймс розповіла у відеозверненні, записаному у вівторок, що міністерство дізналося про випадок кору від "двох надійних джерел".

Вона пояснила рішення про карантин тим, що кір - це дуже заразна хвороба.

"Одна інфікована людина може легко заразити інших через кашель, чхання, краплі на різних поверхнях. Через ризик потенційної інфекції… ми гадали, що буде завбачливим ухвалити рішення про те, щоб не дозволити нікому зійти на берег".

Вона також нагадала про ситуацію у США, де рівень захворюваності на кір сягнув 25-річного максимуму.

Як повідомляє NBC News з посиланням на берегову охорону Сент-Люсії, цей корабель - судно Freewinds, 134 метрів завдовжки, що належить Церкві саєнтології. На його борту перебуває близько 300 пасажирів.

Хворий перебуває у стабільному стані, розповіла Фредерікс-Джеймc NBC.

Влада Сент-Люсії не має повноважень затримувати корабель, тож він планує залишити острів о 23:59 за місцевим часом у четвер, 2 травня, повідомляє NBC з посиланням на владу.

Церква саєнтології поки що публічно не прокоментувала цей випадок.

Хочете отримувати головні новини у месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.