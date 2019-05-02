Зеленський: спільний з Росією у нас лише кордон

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Після анексії Криму і агресії на Донбасі в України з Росією "спільними" лишилися тільки кордони. Про у Facebook заявив обраний президент Володимир Зеленський.

"Сьогодні, після анексії Криму та агресії на Донбасі, з "общего" у нас залишилося тільки одне - це державний кордон. 2295 кілометрів і 400 метрів "общего". І контроль за кожним міліметром з українського боку Росія повинна повернути", - наголосив він.

Пан Зеленський вважає, що заборона експорту нафтопродуктів, відкриття пунктів видачі паспортів мешканцям Донбасу, тримання українців у полоні не наближає врегулювання відносин між країнами.

"І "братськими" такі відносини точно називати не можна", - твердить Володимир Зеленський.

Відповідь на заяву Путіна

Допис Володимира Зеленського в соцмережі - це відповідь на заяву президента Росії Володимира Путіна від 29 квітня.

Тоді керівник РФ прокоментував готовність Володимира Зеленського на посаді голови держави надавати громадянство України російським опозиціонерам.

Володимир Путін зазначив, що в українців і росіян є багато спільного, "якщо у нас буде спільне громадянство, від цього тільки виграють і росіяни, і українці".

"Якщо вони будуть видавати громадянство росіянам в Україні, а ми українцям - у Росії, ми досить швидко прийдемо до спільного знаменника і результату, якого шукаємо - у нас буде спільне громадянство", - цитує пана Путіна ТАСС.

У своїй заяві наприкінці квітня Володимир Зеленський сказав: "Ми будемо надавати українське громадянство представникам усіх народів, які страждають від авторитарних та корумпованих режимів. У першу чергу - росіянам, які сьогодні страждають чи не найбільше".

Путін, Зеленський та паспорти

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Минулого тижня Володимир Путін видав указ про спрощену видачу громадянства Росії жителям окремих районів Донецької та Луганської областей.

За повідомленнями ЗМІ, перший такий пункт видачі російських паспортів запрацював у Ростові-на-Дону.

У суботу ж Володимир Путін заявив, що Кремль розглядає можливість надавати громадянство РФ у спрощеному порядку громадянам всієї України.

"Ми взагалі думаємо про те, щоб надавати у спрощеному порядку громадянам України наше громадянство", - сказав російський президент на прес-конференції за підсумками візиту в Китай.

Володимир Зеленський відреагував на таку заяву очільника Кремля і порадив російській владі "даремно не витрачати час, намагаючись спокусити громадян України паспортами РФ".

Про це переможець президентських виборів написав на своїй сторінці у Facebook.

"Ми чудово знаємо, що російський паспорт надає насправді. Це право бути заарештованим за мирний протест. Це право не мати вільних та конкурентних виборів. Це право взагалі забути про наявність природних прав та свобод людини", - написав Володимир Зеленський.

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