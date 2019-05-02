Бразильця Лусваргі засудили до 13 років за допомогу бойовикам на Донбасі

Копирайт изображения Getty Images Image caption Рафаеля Лусваргі засудили до 13 років з конфіскацією майна

Суд засудив бразильця Рафаеля Лусваргі до 13 років ув'язнення за обвинуваченням в участі у діяльності терористичних організацій та незаконних збройних формувань на території України. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Таке рішення ухвалив Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області.

В прокуратурі зазначили, що обвинувачений визнавав свою провину в участі у незаконних збройних формуваннях, але заперечував участь у діяльності терористичних організацій.

Окрім позбавлення волі, вирок бразильцю передбачає конфіскацію майна та стягнення витрат на експертизи у сумі приблизно 15 тисяч гривень.

Час, який Рафаель Лусваргі вже провів під вартою, зарахують до його терміну перебування у в'язниці.

У 2017 році український суд вже засуджував Лусваргі до 13 років ув'язнення, проте його адковат подав апеляцію і апеляційний суд скасував вирок.

Чим відомий Лусваргі

Рафаель Лусваргі народився 1984 року в місті Сан-Паулу в Бразилії. У 18 років вступив до французького Іноземного легіону, де відслужив три роки.

Протягом 2006-2009 років служив у бразильській військовій поліції.

Два роки навчався в Курському медичному університеті, але медиком так і не став. Намагався вступити до лав російської армії, але йому відмовили.

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Долю Лусваргі змінили протести проти проведення Чемпіонату світу з футболу у Бразилії у червні 2014 року, які супроводжувалися сутичками. Він став "обличчям протестів", його арештували за підбурювання до насильства і "спротив поліції", звинувачували в належності до анархістського "Чорного блоку".

У матеріалах українського суду зазначено, що Рафаель Лусваргі у вересні 2014 - жовтні 2015 років перебував у лавах різних загонів бойовиків - у батальйоні "Призрак", "14-му батальйоні територіальної оборони "ЛНР", донських козаків, батальйоні "Вікінг", а також у "регулярної армії "ДНР". У цих загонах він був керівником роти, інструктором та розвідником.

У жовтні 2016 року Лусваргі затримали співробітники СБУ в аеропорту "Бориспіль". Як повідомили у спецслужбі, його "спеціально заманили" в Україну пропозицією роботи в галузі морських перевезень і затримали одразу після приїзду.

У січні 2017 року Печерський суд Києва засудив Рафаеля Лусваргі до 13 років в'язниці за двома статтями: створення терористичної організації та незаконних збройних формувань. Під час процесу він визнав свою провину.

Проте пізніше адвокат екс-бойовика Валентин Рибін подав апеляцію.

17 серпня 2017 року Апеляційний суд Києва скасував попередній вирок Лусваргі "як незаконний та необґрунтований" та призначив новий розгляд його справи у суді першої інстанції. Водночас суд продовжив утримання Лусваргі під вартою.

"Вирок був скасований, тому що Печерський райсуд неправильно проводив судові засідання", - пояснив в коментарі BBC News Україна адвоката Рафаеля Лусваргі Валентин Рибін.

У грудні того ж року чоловіку замінили запобіжний захід з утримання під вартою на особисте зобов'язання терміном на два місяці. Коли бразилець перебував на волі, він жив в одному з київських монастирів Української православної церкви (Московського патріархату).

Копирайт изображения Getty Images Image caption У 2018 році Лусваргі схопили та привели до СБУ представники Національного корпусу

4 травня 2018 року у Києві представники Національного корпусу схопили Лусваргі і силоміць привели до будівлі СБУ, вимагаючи його покарання за участь у бойових діях на Донбасі на боці сепаратистів.

7 травня 2018 року Павлоградський районний суд арештував Рафаеля Лусваргі, його арешт неодноразово продовжували.

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