Коломойський: "На Донбасі - громадянський конфлікт"

Копирайт изображения УНІАН Image caption Ігор Коломойський вважає, що на Донбасі воюють "українці з українцями", а Росія підтримує одну частину з них.

На Донбасі триває "громадянський конфлікт", в якому одні українці воюють проти інших. Про це заявив в інтерв'ю Bihus.info бізнесмен Ігор Коломойський.

"Громадянський конфлікт. Можна сказати і громадянська війна, просто вона більш глобальна, а це громадянський конфлікт", - так бізнесмен відповів на запитання журналістів про те, що відбувається на Донбасі.

На думку Ігоря Коломойського, в цьому конфлікті воюють "українці з українцями".

"Росія підтримує одну частину українців", - додав він, зазначивши, що Росія спровокувала конфлікт, але "й з іншого боку не все було добре".

На думку Ігоря Коломойського, ситуацію з боку України спровокувало скасування у лютому 2014 року закону "Про засади державної мовної політики", відомого також як "закон Колесніченка", наміри українських депутатів скасувати "Харківські угоди" з Росією, згідно з якими Чорноморський флот Росії мав лишатися в Криму до 2042 року, настрої "зачистити Донбас" та насильство щодо бійців Беркута, які поверталися з Києва.

Ігор Коломойський очолював Дніпропетровську облдержадміністрацію з 2 березня 2014 року до 25 березня 2015 року, тобто під час анексії Криму та найбільш гострої фази конфлікту на Донбасі.

У квітні 2014 року за підтримки Дніпропетровської облдержадміністрації здійснювалося створення добровольчого батальйону "Дніпро-1". Водночас інформацію про створення батальйону "Донбас" тодішнім очільником Дніпропетровської ОДА заперечив керівник батальйону Семен Семенченко в коментарі Еспресо.

Окрім того, у червні 2014 року Ігор Коломойський пропонував президенту Петру Порошенку почати будівництво укріпленої стіни вздовж кордону з Росією протяжністю в 1920 км і вартістю близько 100 млн євро.

"Холодна фаза" конфлікту та ставлення до Майдану

В інтерв'ю Bihus.info Ігор Коломойський зазначив, що громадянський конфлікт, на його думку, має гарячу фазу на Донбасі, та "холодну фазу" в усій іншій Україні.

"Холодна фаза - це ненависть один до одного, яка проявляється у вбивствах активістів, журналістів. Наприклад, з одного боку Бузину, з іншого боку Шеремета", - додав він.

Ігор Коломойський також негативно оцінив роль протестів зимою 2013-2014 років в українській історії.

"Майдан - це погано. Тому що влада Януковича призвела до Майдану. Ну, революція - це завжди погано", - зазначив він.

На запитання журналістів, чи викликане негативне ставлення встановленням влади Порошенка після Майдану, Коломойський відповів: "Ні. Тому що підсумки - мінус 13 млн населення. Мінус Крим, мінус Донбас і мінус 13 млн".